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台中男為向父母要錢 丟煙火燒家、潑警員熱水遭判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹姓男子為向父母要錢，去年8月間，涉嫌點燃煙火後，朝住家大門丟擲，幸好家人及時發現撲滅，警方獲報到場時，詹持熱水朝警員潑灑，一審依公共危險、傷害罪，判刑3年10月。

判決指出，詹姓男子（37歲）為了向父母要錢，去年8月28日晚間7時許，以打火機點燃2至3個煙火後，將煙火丟擲到豐原區的住家大門，導致鋁門、紗窗燃燒，幸好詹的哥哥發現後，及時撲滅火勢，才沒延燒其他住宅。

當時豐原警分局豐東派出所獲報到場，詹男還拿熱水瓶裝熱水後，朝警員潑灑，導致警員左前臂燒傷，警方將詹帶回後，依公共危險、傷害罪移送法辦。

一審審理時，詹男雖然沒有否認有丟擲煙火、潑熱水的行為，但否認有妨害公務、傷害的犯行，辯稱，警察沒有查清楚，就對他噴辣椒水，他才會回擊。

全案審理後，法官認定詹男犯行明確，不過詹男家人都表明願意原諒詹，依公共危險、傷害罪，判刑3年10月，其中4月得易科罰金，可上訴。

台中市詹姓男子在去年8月間為向父母要錢，涉嫌丟煙火燒家、潑警員熱水，一審判3年10月。圖／本報資料照
台中市詹姓男子在去年8月間為向父母要錢，涉嫌丟煙火燒家、潑警員熱水，一審判3年10月。圖／本報資料照

傷害罪 父母 警察

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