高雄男無照酒駕又拒測吞18.9萬罰單 想脫產透天遭查封
高雄張姓男子去年10月22日無照駕駛，還被警方發現酒駕，但張男拒測被開罰18萬9000元，他不僅拒繳還企圖脫產，經行政執行署人員發現後，火速查封張男準備過戶的透天厝，強硬手段逼張男火速繳清欠款。
行政執行署高雄分署指出，張男吞下罰單後，經多次催繳都未出面繳清，案件經移送執行署執行，張男反而積極脫產，計畫將名下的小港區透天厝過戶給別人，被承辦人員發現後，立即在張過戶前完成查封，讓房子過戶不成。
張男眼見透天厝過戶失敗還被查封，馬上主動打電話給行政執行人員，立刻繳清18萬9000元欠款才保住房子。
另外，盛姓男子、邢姓男子也因無照酒駕上路，拒測吞下18萬6千元及9萬9千元罰鍰，兩人因拒繳罰鍰，被移送至行政執行署，承辦人員收案後發現兩人銀行有存款，隨即行文扣押，讓兩人清償欠下的罰單。
高雄分署表示，如果欠款人因經濟困難無法一次完納罰鍰，可以申請分期繳納，如果屢催不繳、惡意欠繳，承辦人員會採取強力執行措施，以全力遏止酒（毒）駕行為。
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