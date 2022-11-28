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桃園移工「聽大哥的話」落跑卻找嘸頭路 行賄警悲劇了
彰化一名越南籍失聯移工聽信同鄉大哥建議，離開公司自行打零工，卻將近一個月沒工作，求助剛好也在求職的大哥，昨天相約桃園火車站後站一家餐廳見面，還沒點餐就被警方臨檢抓包，更企圖行賄未果，2人事後均移送移民署專勤隊收容、等候遣返。
警方近期實施「清樓專案」，桃園警分局防治組與大樹派出所稽查小組昨天4時30分許到桃園區建國路一家移工餐廳執行清查勤務，查獲31歲李姓男子及24歲維姓男子兩名失聯的越南籍移工。
警方調查，李男因為薪資低，又沒加班費，去年11月離開公司，到處打零工維生，日前在朋友聚會上認識在彰化工作的維男；維男聽他說，在外打零工，每日現領1500元，還不用扣繳其他費用，比在公司領得多，非常心動，便在上月底離開工作崗位。
據調查，維男離開公司近一個月，苦於工作機會少，一直沒找到工作，便和剛好也在找工作的「李哥」聯繫，兩人相約到桃園見面求職，沒想到剛進餐廳還沒點餐，就被警方查獲。
維男不熟悉我國情，被上銬後還小聲的問員警「能不能用錢解決」，當場被員警嚴拒，全案依規定移送移民署桃園專勤隊收容。
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