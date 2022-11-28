聽新聞
test
0:00 / 0:00
爸爸攜4歲兒共赴黃泉卻獨活 伴屍2天後悔判關13年定讞
葉姓男子去年受新冠肺炎疫情影響，生意慘淡沒有收入及存款，帶4歲兒子輕生自己卻獨活，事後伴屍2天才主動告知一審依殺人罪判刑14年，二審改判13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
葉（40歲）和妻子分居後，獨自帶4歲兒子在外租屋生活，後因新冠肺炎疫情影響，收入不穩定，加上他平時沒有儲蓄習慣，經濟狀況不佳才起輕生念頭。
葉去年9月24日將安眠藥摻入牛奶餵食兒子，自己也服用藥物，並讓一氧化碳充斥房間，兒子最終窒息身亡；葉隔天清醒後，發現兒子死亡，憂思兒子隻身赴黃泉過於孤單，自己仍想尋死，外出欲購買農藥未果，事後接獲妻子來電關心兒子就學狀況，他才揭發案情，並報警處理。
一審認為，葉身為孩子父親，本應愛護幼子，卻因面臨經濟壓力而不思向親友求助，就直接殺害男童，依殺人罪判他14年；二審指出，葉殺害兒子，應依法加重其刑，但認定葉符合自首要件。
二審認為，考量葉醒來後發現自己獨活，又見兒子死後身形感到不忍，仍打算結束自己性命陪同兒子避免他孤單，且2天未進食，並主動告知妻子案情、報警，認定內心有悔悟，予以減刑，撤銷原判決，改判13年徒刑；最高法院為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言