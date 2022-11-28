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爸爸攜4歲兒共赴黃泉卻獨活 伴屍2天後悔判關13年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

葉姓男子去年受新冠肺炎疫情影響，生意慘淡沒有收入及存款，帶4歲兒子輕生自己卻獨活，事後伴屍2天才主動告知一審依殺人罪判刑14年，二審改判13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

葉（40歲）和妻子分居後，獨自帶4歲兒子在外租屋生活，後因新冠肺炎疫情影響，收入不穩定，加上他平時沒有儲蓄習慣，經濟狀況不佳才起輕生念頭。

葉去年9月24日將安眠藥摻入牛奶餵食兒子，自己也服用藥物，並讓一氧化碳充斥房間，兒子最終窒息身亡；葉隔天清醒後，發現兒子死亡，憂思兒子隻身赴黃泉過於孤單，自己仍想尋死，外出欲購買農藥未果，事後接獲妻子來電關心兒子就學狀況，他才揭發案情，並報警處理。

一審認為，葉身為孩子父親，本應愛護幼子，卻因面臨經濟壓力而不思向親友求助，就直接殺害男童，依殺人罪判他14年；二審指出，葉殺害兒子，應依法加重其刑，但認定葉符合自首要件。

二審認為，考量葉醒來後發現自己獨活，又見兒子死後身形感到不忍，仍打算結束自己性命陪同兒子避免他孤單，且2天未進食，並主動告知妻子案情、報警，認定內心有悔悟，予以減刑，撤銷原判決，改判13年徒刑；最高法院為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

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兒子 新冠肺炎 疫情

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