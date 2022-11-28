嘉縣市3名當選人涉賄 嘉檢將提當選無效之訴

年底地方公職人員選舉結束（嘉義市長延至12月18日），嘉義地檢署的查賄行動還沒結束，對於涉嫌違反罷法者仍依法提起公訴；至今有當選的2名村里長、1名鄉民代表，嘉義地檢署將對其提出當選無效之訴。查獲的選民，涉投票收賄罪嫌，另為緩起訴處分。

這3名當選人分別是，嘉義市大溪里長黃石君（777票當選）、嘉義縣梅山鄉太興村長簡慶輝（239票）、梅山鄉民代表葉春桂（928票）、等3人，涉嫌違反選罷法，將依法提起當選無效之訴。

檢方調查，黃石君當選人及其幹部黃女選前涉嫌透過鄰里、親友關係，交付每票1千元現金向選民買票。檢方將2人向法院聲押，黃男2萬元交保、黃女羈押禁見。檢方將依法提起公訴。

尋求連任的梅山鄉太興村長簡慶輝連任成功，今年11月間，涉嫌以每票2千元及外地返鄉車資每人2千元，交付有投票權的選民；檢方偵查終結後，依違反選罷法提起公訴。

檢方偵辦梅山鄉民代表當選人葉春桂涉現金買票案，經查，葉女在今年10月間，與郭姓、鍾姓樁腳，透過鄰里間家戶拜訪時，涉嫌以每票1千元或2千元的代價，向有投票權的選民，行求、期約並交付賄賂，檢方偵查終結，提起公訴。