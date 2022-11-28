快訊

柯文哲積極拉攏國民黨人士 朱立倫抬轎或坐轎牽動出走潮

中國學生大喊「Free China！」倫敦響應白紙抗爭

高雄驚傳砍人案！疑債務糾紛 男吃早餐被砍傷雙腳凶嫌逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油作弊員工認罪助揪2共犯 被解雇提告獲保鐵飯碗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蘇姓中油技術員因作弊考進中油，以為配合總公司要求，轉作汙點證人並簽下自白書可以保住工作，沒料最後仍被解雇，他不服提確認僱傭關係之訴，纏訟3年後，高雄高分院更二審合議庭綜合相關事證，認為中油調查時，確實有提供承諾事後卻不認帳，違反誠信原則，判蘇男勝訴保住鐵飯碗。

判決指出，蘇男2015年11月參加中油考試，成功考上煉油技術員，隔年成為編制內的正式員工。童年中油政風人員接獲檢舉，發現蘇男是作弊考進中油，2017年5月底要蘇男進總公司配合調查。

蘇男主張，當時他抵達總公司配合調查時，董事長洪姓秘書及袁姓政風人員都在場，是袁要他供出有沒有其他人作弊考進中油，還稱轉作汙點證人可以保住工作，他才會簽下自白書承認考試作弊，並揪出另兩名共犯，沒料最後仍被中油解職。

蘇男認為，他當時不是自願簽下自白，是受政風人員威脅、利誘，中油事後卻將他開除，有違誠信原則，提確認僱傭關係之訴，請求中油恢復他的工作。

法院審理時，中油指蘇男涉及電子舞弊，當時請他到公司調查，由於中油組織龐大，因此才由政風單位查證蘇男的行為，調查結果及懲處建議上呈給董事長；當時政風人員也有跟蘇男稱作弊依規定要追究民、刑事責任，配合調查會向檢方爭取從輕處分，並沒有保證會幫蘇保住工作。

高雄高分院更二審審理時，合議庭根據中油政風人員調查結果，認定蘇男確實以電子舞弊方式考進中油，自白也是出於自由意志，並未遭利誘、脅迫。

不過，袁姓政風人員到庭具結時提到，蘇依規定舞弊進中油，依規定不可能續留公司，但蘇非常熱心，中油有很多子公司，但最後決定權仍在當時董事長陳金德手上，是後來陳金德因停電辭職，才沒有實現跟蘇男承諾的事情，他也感到很抱歉。

合議庭認為，當時蘇男轉作汙點證人時，袁姓政風人員、董事長洪姓秘書在場，兩人都是公司核心，卻以保住工作為條件，要蘇當「污點證人」，讓公司能揪出其他同夥，若兩人沒董事長授權，豈敢輕易承諾幫蘇保住工作，中油事後翻臉不認帳，違反誠信原則，判中油敗訴。可上訴。

中油一名員工作弊簽下自白書，以為能保住工作卻被解雇，他提告後法官認為中油違反誠信原則，助員工保住工作。示意圖。記者劉學聖／攝影
中油一名員工作弊簽下自白書，以為能保住工作卻被解雇，他提告後法官認為中油違反誠信原則，助員工保住工作。示意圖。記者劉學聖／攝影

中油 陳金德

延伸閱讀

中油宣布 明起汽、柴油各調降0.1元

中油宣布：明日起國內汽、柴油各調降0.1元

羅東鎮長選情激烈 綠控藍抹黑「下架說謊鎮長」

獨／中油大林廠火災事件懲處層級廠長不夠 執行長下台

相關新聞

中油作弊員工認罪助揪2共犯 被解雇提告獲保鐵飯碗

蘇姓中油技術員因作弊考進中油，以為配合總公司要求，轉作汙點證人並簽下自白書可以保住工作，沒料最後仍被解雇，他不服提確認僱...

三合一包裹買票！澎湖知名酒店財務長涉賄選 覊押禁見

澎湖縣選戰剛落幕，澎湖地檢署發布投票日查獲知名航運集團所屬的觀光飯店集團財務長涉嫌期約買票，且是縣長、馬公市長及縣議員「...

爸爸攜4歲兒共赴黃泉卻獨活 伴屍2天後悔判關13年定讞

葉姓男子去年受新冠肺炎疫情影響，生意慘淡沒有收入及存款，帶4歲兒子輕生自己卻獨活，事後伴屍2天才主動告知一審依殺人罪判刑...

高雄男無照酒駕又拒測吞18.9萬罰單 想脫產透天遭查封

高雄張姓男子去年10月22日無照駕駛，還被警方發現酒駕，但張男拒測被開罰18萬9000元，他不僅拒繳還企圖脫產，經行政執...

桃園移工「聽大哥的話」落跑卻找嘸頭路 行賄警悲劇了

彰化一名越南籍失聯移工聽信同鄉大哥建議，離開公司自行打零工，卻將近一個月沒工作，求助剛好也在求職的大哥，昨天相約桃園火車...

買房竟被收這種錢 住戶怒提告 法官：契約無效建商請退款

買房是人生大事，在簽訂不動產買賣契約後，除了訂金、自備款外，還得繳一些可能連消費者都搞不太懂的費用，高雄某建商在去年初於小港推出成屋建案銷售，由於地段位處精華，吸引不少消費者購買，房價站穩2字頭，但事後有住戶發現，建商在買賣契約中的一項條款，還另外向買家收錢，但政府前一年才宣布這筆錢不能收，於是集體向建商求償，法院判決建商得退還提告的48戶、每戶48000元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。