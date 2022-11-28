中油作弊員工認罪助揪2共犯 被解雇提告獲保鐵飯碗

蘇姓中油技術員因作弊考進中油，以為配合總公司要求，轉作汙點證人並簽下自白書可以保住工作，沒料最後仍被解雇，他不服提確認僱傭關係之訴，纏訟3年後，高雄高分院更二審合議庭綜合相關事證，認為中油調查時，確實有提供承諾事後卻不認帳，違反誠信原則，判蘇男勝訴保住鐵飯碗。

判決指出，蘇男2015年11月參加中油考試，成功考上煉油技術員，隔年成為編制內的正式員工。童年中油政風人員接獲檢舉，發現蘇男是作弊考進中油，2017年5月底要蘇男進總公司配合調查。

蘇男主張，當時他抵達總公司配合調查時，董事長洪姓秘書及袁姓政風人員都在場，是袁要他供出有沒有其他人作弊考進中油，還稱轉作汙點證人可以保住工作，他才會簽下自白書承認考試作弊，並揪出另兩名共犯，沒料最後仍被中油解職。

蘇男認為，他當時不是自願簽下自白，是受政風人員威脅、利誘，中油事後卻將他開除，有違誠信原則，提確認僱傭關係之訴，請求中油恢復他的工作。

法院審理時，中油指蘇男涉及電子舞弊，當時請他到公司調查，由於中油組織龐大，因此才由政風單位查證蘇男的行為，調查結果及懲處建議上呈給董事長；當時政風人員也有跟蘇男稱作弊依規定要追究民、刑事責任，配合調查會向檢方爭取從輕處分，並沒有保證會幫蘇保住工作。

高雄高分院更二審審理時，合議庭根據中油政風人員調查結果，認定蘇男確實以電子舞弊方式考進中油，自白也是出於自由意志，並未遭利誘、脅迫。

不過，袁姓政風人員到庭具結時提到，蘇依規定舞弊進中油，依規定不可能續留公司，但蘇非常熱心，中油有很多子公司，但最後決定權仍在當時董事長陳金德手上，是後來陳金德因停電辭職，才沒有實現跟蘇男承諾的事情，他也感到很抱歉。