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高雄騎士停紅燈抽菸遭警攔查 酒喝幾罐說不清吹測GG惹
陳姓機車騎士在高市鳳山區過埤路口停等紅燈抽菸，被巡邏員警撞見攔查，聞到陳滿身酒氣，問陳有無喝酒、喝幾罐，陳答不清楚，還要求喝水漱口，結果一測，酒測值達每公升0.20毫克，當場被警方扣車、開單。
鳳山警分局過埤所警員呂俊德25日晚上6時許，執行巡邏勤務，行經過埤路段路口時，發現46歲陳姓機車騎士停等紅燈時抽菸，於是上前攔查。
警方靠近陳男，告知「騎車不能抽菸」，又聞到他身上飄散濃厚酒味，問陳「你有喝齁？」陳否認有喝酒，警方以酒精簡易感知器測試，紅燈亮起有反應，警方再問「喝幾罐」，陳回：「喝一罐啤酒而已啦！」
陳見警方拿出酒測器，要求先喝水漱口，酒測前，坦承喝了3罐啤酒，結果一測，達每公升0.20毫克。
陳男酒測值雖未超過標準值0.25毫克，但已達扣車、開單標準，當場將陳機車扣車，並依道路交通管理處罰條例第35條規定，開出可罰1萬5000元以上9萬元以下罰單。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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