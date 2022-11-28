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三合一包裹買票！澎湖知名酒店財務長涉賄選 覊押禁見

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖縣選戰剛落幕，澎湖地檢署發布投票日查獲知名航運集團所屬的觀光飯店集團財務長涉嫌期約買票，且是縣長、馬公市長及縣議員「三合一」包裹處理，高姓財務長遭聲押禁見獲准，據知集團選前曾接待蔡英文總統，協助特定候選人立場鮮明，案情發展備受關注。

澎湖地檢署今年勤查賄，除指派檢察官關注轄區投、開票狀況，也同步查察賄選及幽靈人口等案，期約賄選部分指派檢察官陳建佑指揮澎湖縣調查站、馬公警分局共同偵辦，投票日查獲知名酒店集團高姓財務長涉嫌期約賄選。

澎檢表示，26日中午傳喚3名涉案人員到案，經偵訊釐清，認為高姓財務長為使特定縣長、馬公市長與縣議員候選人當選，涉嫌在11月間與飯店鐘姓員工約定補助來回機票，請員工在台配偶返鄉投票，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項期約行賄罪犯嫌重大，且有勾串滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准。

澎檢另指派檢察官吳巡龍指揮馬公警分局清查轄內可疑的戶籍遷徙人口，投票當日查獲可疑的幽靈人口5人，分別以3萬元及1萬5000元不等金額交保候傳，其餘則請回。澎檢也表示，由於宣導策奏效，選前有6名幽靈人口自動遷出戶口且未搭機前往投票，防止影響選舉公平性。

馬公 澎湖縣 投票

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