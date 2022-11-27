澎湖首案集團賄選 候選人涉包親友團返鄉投票再付後謝

澎湖七美鄉一名鄉民代表候選人的樁腳，涉及集團性賄選，以省親旅遊團名義代付機票費並包船，找旅外親友從灣回七美投票，每人再支付8千到1萬元不等的報酬，澎湖地檢署昨在投票結束後，傳喚22人到案，詢問後認為張姓、葉姓及夏姓3人涉賄選，各以10萬元具保，是澎湖離島首宗集團式買票案。

澎湖地檢署表示，檢方掌握情資後，即指派檢察官林季瑩指揮望安警分局、刑大及澎湖縣調站調查，再由檢察官黃淑媛、林濬程、黃昭翰等人協同偵辦，商請第八海巡隊、農漁局在投票日載專案小組成員前往七美鄉佈署。

經調查，涉案鄉代的女兒，葉姓女婿涉嫌與夏姓樁腳共謀，以省親團名義替在台灣的親友付機票費，包船，返鄉投票相挺，完成投票後再付每人8000至1萬不等的費用。澎湖地檢署共傳喚22人到案，漏夜訊問後，認為候選人兒，女婿及夏姓樁腳涉賄選，各以10萬元交保候傳；其餘選民請回。