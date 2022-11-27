快訊

世足賽／日本、哥斯大黎加上半場0：0僵持 亞洲破紀錄第5勝再等等

基本盤被打破！綠營台南市選舉險勝 揭謝龍介成超級戰將原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖首案集團賄選 候選人涉包親友團返鄉投票再付後謝

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖七美鄉一名鄉民代表候選人的樁腳，涉及集團性賄選，以省親旅遊團名義代付機票費並包船，找旅外親友從灣回七美投票，每人再支付8千到1萬元不等的報酬，澎湖地檢署昨在投票結束後，傳喚22人到案，詢問後認為張姓、葉姓及夏姓3人涉賄選，各以10萬元具保，是澎湖離島首宗集團式買票案。

澎湖地檢署表示，檢方掌握情資後，即指派檢察官林季瑩指揮望安警分局、刑大及澎湖縣調站調查，再由檢察官黃淑媛、林濬程、黃昭翰等人協同偵辦，商請第八海巡隊、農漁局在投票日載專案小組成員前往七美鄉佈署。

經調查，涉案鄉代的女兒，葉姓女婿涉嫌與夏姓樁腳共謀，以省親團名義替在台灣的親友付機票費，包船，返鄉投票相挺，完成投票後再付每人8000至1萬不等的費用。澎湖地檢署共傳喚22人到案，漏夜訊問後，認為候選人兒，女婿及夏姓樁腳涉賄選，各以10萬元交保候傳；其餘選民請回。

投票 樁腳 賄選 澎湖縣選舉

延伸閱讀

陳光復展開為期2天全島謝票 重申全力為澎湖打拚

孕婦澎湖旅遊急性腦中風 急送高雄長庚順利產女

澎湖建設發展 陳光復將全力向中央爭取支持

孕婦澎湖旅遊突腦梗塞 後送高長庚救命 復健順利產女

相關新聞

澎湖首案集團賄選 候選人涉包親友團返鄉投票再付後謝

澎湖七美鄉一名鄉民代表候選人的樁腳，涉及集團性賄選，以省親旅遊團名義代付機票費並包船，找旅外親友從灣回七美投票，每人再支...

家庭主婦遇投顧老師加好友 投資不出金被騙4千萬

張姓家庭主婦在臉書被搭訕拉進LINE投資群組，對方自稱投顧老師，她依指示匯款後聯繫不上對方，被騙4000萬元。刑事局統計...

檢方扣監獄勞作金繳犯罪所得 他月拿3千元哀號：不夠活

黃姓男子因偷取金飾被依竊盜罪判刑6個月，得易科罰金，另外未扣案犯罪所得5萬9600元也要沒收，黃男入監服刑後，勞作金、保...

橫行南部民宿慣竊大盜 慘栽南警手上遭羈押

35歲陳姓男子涉嫌從8月至11月間，在台南市中西區民宿等地犯下8起竊盜案，共得手現金2萬9500元以及筆記型電腦、相機及...

200元紙鈔加印「台灣國」 前台灣建國黨主席判罰1千元

已遭廢止備案的「台灣建國黨」黨主席黃國華，兩年前曾因毀損國幣被罰，今年2月他在200元面額紙鈔加印「台灣國」、「台灣必勝...

清水1歲女嬰遭虐案 台中地檢署聲押保母獲准

台中市清水區1歲女嬰疑遭蔡姓保母施虐，顱內出血昏迷迄今，家長找民代控訴，台中地檢署指揮清水警分局偵辦，拘提蔡女到案後，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。