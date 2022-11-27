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檢方扣監獄勞作金繳犯罪所得 他月拿3千元哀號：不夠活

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓男子因偷取金飾被依竊盜罪判刑6個月，得易科罰金，另外未扣案犯罪所得5萬9600元也要沒收，黃男入監服刑後，勞作金、保管金卻因為被檢方執行拿去繳納犯罪所得，每月僅留3000元給他，黃不服提聲明異議，主張要留6000元才夠生活，但法官認為，獄中吃喝都由國家負擔，留3000元已夠，駁回他異議。

去年3月30日晚間9時49分許，黃男與葉姓男子潛入三民區李姓屋主住家，將屋內113萬元現金、金戒指、鑽石戒指、墜飾等飾品洗劫一空逃逸，警方獲報後展開追緝，將黃男查獲到案，扣得現金82萬4000元及行竊得手的飾品。

高雄地院審理後，依竊盜罪判黃男6個月，得易科罰金，至於犯罪所得部分，因行竊後黃男與葉男拆帳，法官認定黃犯罪所得為5萬9600元，同時宣告沒收。

黃因竊盜罪入監服刑，他因未繳納犯罪所得，檢方依規定執行追徵黃男的犯罪所得，將黃男在獄中的勞作金、保管金拿去執行繳納犯罪所得，最後每月僅留3000元給黃男使用。

黃男發現保管金、勞作金無端被扣，且僅留3000元給他在獄中花用，不服提聲明異議，主張依強制執行法規定，執行時應該留2個月生活所需費用，如果按照每月3000元計算，每個月至少要留6000元給他才夠生活。

法官依據強制執行法規定，認為該法所指的2個月財物，是指給債務人留下購買食物、燃料及此類所需物品的金錢，讓他可以維持日常所需，而不是指可以讓在監獄服刑的受刑人，也要依照同一法令，預留2個月生活費用。

雄院法官認為，監獄受刑人每月生活需求標準是3000元，但如果受刑人有醫療或特殊原因，可以提高生活需求費用，但黃男在裡面吃喝、醫療都由國家負擔，每月留3000元已夠日常所需，黃也沒提出有提高生活費的原因，因此檢方每月留3000元給黃男，並沒有違法或不當情形，駁回他的異議。可抗告。

黃姓男子因竊盜入監，監獄勞作金、保管金被檢方執行繳納犯罪所得，每月留3000元嫌不夠，提聲明異議反被法官打臉。記者張議晨／攝影
黃姓男子因竊盜入監，監獄勞作金、保管金被檢方執行繳納犯罪所得，每月留3000元嫌不夠，提聲明異議反被法官打臉。記者張議晨／攝影

受刑人 竊盜

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