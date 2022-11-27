快訊

直擊／彭于晏現身台北引暴動 超幸運「彭太太」曝光

快閃解鎖／張善政桃園席捲客家選票 姜松茂成關鍵功臣

橫行南部民宿慣竊大盜 慘栽南警手上遭羈押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

35歲陳姓男子涉嫌從8月至11月間，在台南市中西區民宿等地犯下8起竊盜案，共得手現金2萬9500元以及筆記型電腦、相機及音響，陳被警方拘提到案，檢察官並向法官聲請羈押獲准。

警方調查，陳之前曾曾於高雄、嘉義、台南等地涉犯竊盜案件經送辦，他今年8月至11月間再到台南市中西區再犯多起連續竊盜案件。8月4日，陳在中山路某民宿內行竊櫃檯內1萬5000元得逞。8月24日到中山路民宿投宿，趁機竊取被害人背包內內蘋果筆記型電腦（價值5萬元）。

陳於9月12日到民權路某背包民宿行竊櫃檯抽屜內1萬4500元。10月11日，陳在西門路竊取民宿內內相機、鏡頭及7000元等財物。10月23日至府前路偷取民宿內吸塵器、音響等物品（價值6萬5560元）。10月28日再至南門路民宿內，趁機行竊同為住宿黃姓被害人手提包1個（約4萬8508元）。

11月8日在行經南門路段時再竊取蕭姓被害人所有自行車1輛；11月10日在府前路段再趁機竊取李姓被害人之代步機車1輛。

案經警方受理後，調閱監視器及查訪店家，確認為同一犯嫌後，由偵查隊統合成立專案小組，逐一深入分析查證，鎖定為陳姓犯嫌所為。經蒐證完備後11月25日聲持搜索票、拘票在安平區將陳嫌緝捕到案，調查後將陳嫌全案依竊盜罪嫌送辦並建請聲押，並經法官裁定羈押獲准。

35歲陳姓男子涉嫌在台南市中西區犯下多起竊案，遭法官羈押。記者黃宣翰／翻攝
35歲陳姓男子涉嫌在台南市中西區犯下多起竊案，遭法官羈押。記者黃宣翰／翻攝

民宿 竊盜 台南

延伸閱讀

台南某里長候選人涉每票2千元賄選 躲到昨午後才到案 今聲請羈押

到臺南來我家 民宿主人帶你玩！

金門查獲1起「套票」買票案 2樁腳裁定羈押

屏檢查賄已12人收押 關鍵時刻檢察長留署坐鎮全程緊盯

相關新聞

清水1歲女嬰遭虐案 台中地檢署聲押保母獲准

台中市清水區1歲女嬰疑遭蔡姓保母施虐，顱內出血昏迷迄今，家長找民代控訴，台中地檢署指揮清水警分局偵辦，拘提蔡女到案後，認...

橫行南部民宿慣竊大盜 慘栽南警手上遭羈押

35歲陳姓男子涉嫌從8月至11月間，在台南市中西區民宿等地犯下8起竊盜案，共得手現金2萬9500元以及筆記型電腦、相機及...

200元紙鈔加印「台灣國」 前台灣建國黨主席判罰1千元

已遭廢止備案的「台灣建國黨」黨主席黃國華，兩年前曾因毀損國幣被罰，今年2月他在200元面額紙鈔加印「台灣國」、「台灣必勝...

醉漢對警咆哮揚言奪槍 法官依社維法罰6千元

侯姓男子酒後在台南市大街上對不特定人謾罵，警員獲報後到場處理，侯涉嫌對執法警員大聲咆哮，揚言要奪取員警佩槍，遭警員當場保...

不滿前女友說壞話 台中男傳她自慰片恐嚇「最少5萬」判4月

台中市邱男不滿與前女友分手後，前女友在外散布他「人很壞」的言論，去年間傳送前女友的自慰影片給前女友揚言「私下和解賠償，最...

豪宅環景健身房違法 住戶轉手獲利、告建商又獲賠

桃園某豪宅建案主打頂樓擁有270度環景健身房，成功吸引民眾購買，事後竟爆健身房無使用執照，去年7月被管委會拆除。2名住戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。