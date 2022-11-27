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200元紙鈔加印「台灣國」 前台灣建國黨主席判罰1千元

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

已遭廢止備案的「台灣建國黨」黨主席黃國華，兩年前曾因毀損國幣被罰，今年2月他在200元面額紙鈔加印「台灣國」、「台灣必勝、建國必成」等字樣，遭人告發，事後辯稱「我有權塗改」；桃園地院認為紙鈔已不堪行使，依違反妨害國幣懲治條例判罰1000元。可上訴。

檢警調查，黃國華在中央銀行發行的一張面額200元新台幣上，正面加印「台灣國」及不詳文字，背面加印「台灣必勝、建國必成」、「馬莎丹500丹」等文字，造成紙幣損壞、不堪使用；受害人今年2月12日持被毀損的鈔票到中壢警分局報案告發。

黃國華到案後辯稱，「紙鈔是我的，我有權利塗改」，並主張妨害國幣懲治條例判違憲，但仍遭桃園地檢署起訴。

法院認為，國幣條例是為了促進國家經濟穩定，避免物價受影響、人民福祉受損，目的合理正當，也無牴觸憲法第23條規定，難認有違憲之虞，條例也明文規定，受損毀幣券不論是誰擁有，都必須處罰毀損的行為人，依違反妨害國幣懲治條例判罰金1000元。

據了解，黃國華2019年也曾在200元紙鈔上正面加印「黃國華」及西藏文字，背面加印「馬莎丹」、「台灣國國旗」圖文，造成紙鈔毀損，2020年被法院判罰1000元。

原台灣建國黨主席黃國華2015年曾參選立委，但因證件未備齊失敗，近年2度因毀損國幣被判罰。本報資料照片
原台灣建國黨主席黃國華2015年曾參選立委，但因證件未備齊失敗，近年2度因毀損國幣被判罰。本報資料照片

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