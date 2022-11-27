聽新聞
test
0:00 / 0:00
200元紙鈔加印「台灣國」 前台灣建國黨主席判罰1千元
已遭廢止備案的「台灣建國黨」黨主席黃國華，兩年前曾因毀損國幣被罰，今年2月他在200元面額紙鈔加印「台灣國」、「台灣必勝、建國必成」等字樣，遭人告發，事後辯稱「我有權塗改」；桃園地院認為紙鈔已不堪行使，依違反妨害國幣懲治條例判罰1000元。可上訴。
檢警調查，黃國華在中央銀行發行的一張面額200元新台幣上，正面加印「台灣國」及不詳文字，背面加印「台灣必勝、建國必成」、「馬莎丹500丹」等文字，造成紙幣損壞、不堪使用；受害人今年2月12日持被毀損的鈔票到中壢警分局報案告發。
黃國華到案後辯稱，「紙鈔是我的，我有權利塗改」，並主張妨害國幣懲治條例判違憲，但仍遭桃園地檢署起訴。
法院認為，國幣條例是為了促進國家經濟穩定，避免物價受影響、人民福祉受損，目的合理正當，也無牴觸憲法第23條規定，難認有違憲之虞，條例也明文規定，受損毀幣券不論是誰擁有，都必須處罰毀損的行為人，依違反妨害國幣懲治條例判罰金1000元。
據了解，黃國華2019年也曾在200元紙鈔上正面加印「黃國華」及西藏文字，背面加印「馬莎丹」、「台灣國國旗」圖文，造成紙鈔毀損，2020年被法院判罰1000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言