清水1歲女嬰遭虐案 台中地檢署聲押保母獲准
台中市清水區1歲女嬰疑遭蔡姓保母施虐，顱內出血昏迷迄今，家長找民代控訴，台中地檢署指揮清水警分局偵辦，拘提蔡女到案後，認定蔡女涉重傷害、偽造文書等罪，24日向法院聲押獲准。
本月18日，1歲女嬰的家長委由民代舉辦記者會，控訴將女兒送給蔡姓保母（41歲）家托嬰，但因腦傷，住進加護病房昏迷不醒，恐成植物人，家長質疑，案發時的監視器，已被刪除，而保母疑有延誤就醫的狀況，全案有諸多疑點，希望檢警單位與市府介入調查。
全案由台中地檢署檢察官楊順淑，指揮清水警分局偵辦，全案在23日拘提蔡姓女子到案，認定蔡女涉嫌違反兒少保護法、成年人對兒童傷害罪、重傷害罪，以及業務上準文書登載不實罪，24日向台中地院聲押獲准，未裁定禁見。
社會局表示，涉案蔡女的年資為2年，案發後已要求蔡女暫緩收案，經聯繫其他托育家長後，也都同意不再送托給蔡女，因此蔡女在被收押前，沒有收托任何嬰童，另外，8日案發後，第一時間已同步派遣社工，訪視家長、保母，了解狀況。
社會局說，全案由童綜合醫院針對傷勢部分，提出初評報告，上周收到後，已馬上轉給中國醫藥大學附設醫院的兒少醫療整合評估中心複評，也主動將相關報告提供檢方，以利後續案情釐清，目前女嬰仍在醫院治療中，尚未脫離險境。
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