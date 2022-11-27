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醉漢對警咆哮揚言奪槍 法官依社維法罰6千元
侯姓男子酒後在台南市大街上對不特定人謾罵，警員獲報後到場處理，侯涉嫌對執法警員大聲咆哮，揚言要奪取員警佩槍，遭警員當場保護管束，依違反社維法移送台南地院審理。法官認為，侯於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，依違反社維法，裁罰6000元。
裁定書說，侯於今年9月11日晚上9點多，在台南市中西區大街上，酒後於街上對不特定人謾罵，揚言要攻擊他人，台南市警二分局海安派出所警員獲報後，到場發現侯明顯酒醉，警方詢問侯有無需要協助，侯突對執法警員出言不遜，大聲咆哮，還揚言要奪取員警佩槍，遭警員保護管束，依違反社維法移送台南地院簡易法庭審理。
侯雖供稱，他喝太多杯酒，之後的事情沒有印象，但法官根據員警提供密錄器錄影檔案及警詢筆錄，侯確有對執行職務員警大聲咆哮，員警執行保護管束。
法官認為，侯所為違反社會秩序維護法第85條第1款規定，審酌侯非行所生危害、犯後態度等一切情狀，裁罰6千，案可抗告。
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