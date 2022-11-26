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台南7旬嬤疑撕揉選票後投入票匭 選務人員報警

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市北區1056投票所，今天中午發生疑似選民撕揉選票後投入票匭紛爭。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區1056投票所，今天中午發生疑似選民撕揉選票後投入票匭紛爭。記者黃宣翰／翻攝

台南市北區1O56投票所，今天中午11點多發生73歲老婦人疑似撕揉市議員選票後投入票匭， 經選務人員發現報警處理。警方說，將待投票結束後打開票匭檢視選票，查明選票有無被真的撕毀。

據了解，今天上午11點多，73歲沈姓老婦在台南市北區1056投開票所，將已市議員選票揉亂後投入票匭，沈性婦人自稱圈錯候選人，但忘記有無撕毀。 選務人員表示，有看到老婦人將撕掉選票一角後投入票匭。

案經投票所主任管理員報請北區選監委員及駐點檢察官了解案情後指示，填寫台南市投開票所突發事件記錄表後，請沈性婦人簽名後離去。

警方說，投票所警衛人員現場依規定錄影蒐證及通報，並製作投開票所突發事件記錄表，將等到下午投票結束後，打開市議員選票票匭，如市議員選票有被沈姓老婦人撕毀，會依涉嫌違反選罷法罪嫌法辦。

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