選舉看板距投開票所僅10步惹議 桃市選委會：調查釐清

地方選舉登場，桃園市桃園區五中活動中心今設投開票所，但距離大門口不到30公尺的電線桿仍有候選人看板和旗幟，引發民眾議論，質疑違反選罷法相關規定；桃園市選委會表示，目前有陸續接到相關陳情與投訴，將逐一了解處理。

選舉罷免法規定，在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾勸誘他人投票或不投票，經制止仍繼續為之，可處一年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金；中選會日前也發新聞稿提醒，投票日若在投票所30公尺內外徘徊逗留，或不時對民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」，選務機關會立即通知監察小組，並請檢警列重點偵查對象。

有投票民眾質疑，中選會雖有相關規定，但活動中心周邊電線桿競選看板林立，甚至距離投開票所僅10步，難道沒有違規；另外，桃園某投開票所設在某國宅一樓，該投開票所對街房屋牆面懸掛了一面候選人的競選帆布，也被質疑違反30公尺規定。

中選會曾作出解釋，指投開票所30公尺周邊的看板旗幟若是投票日之前設置而保留至投票日，不構成投票日干擾勸誘投票罪；不過，看板旗幟是否在投票日前就存在，投票日當天要一一查證，實務上有相當難度。

據悉，桃園市選委會自上午8時投票之後，陸續接獲多起類似陳情，但選委會表示查證處理需要時間，尚無法判斷是否確實違法，或有立即有拆除的必要。