快訊

快閃解鎖／選前之夜再下險棋 看見府院黨輸不得的壓力

快閃解鎖／好市多商品堆高、賣場格局讓你花更多錢？

汪小菲張穎穎對話疑似外流 女方驚曝「我剛打了一個」

涉賄選2千元買1家3口 台南里長候選人今天裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警調據報，佳里區陳姓里長候選人涉嫌11月22日親自交付現金2000元給李姓選民，也透過陳姓樁腳發放每戶2000元給丁姓選民一家三口，還有選民收到西洋蔘等物，檢方訊後聲押陳，陳否認賄選，法官認他犯嫌重大且勾串共犯或證人之虞，上午裁定羈押禁見。

台南地院指出，陳否認賄選，辯稱他沒有賄選，他是跟他們說，老人家拿給他們買一些東西，補一補身體，都7、80歲了。他說，選舉名冊是農會做的，他只是拿起來看，里民有什麼需要交代，他記起來幫里民做事。

台南地院表示，有證人繳回犯罪所得及陳所送的人蔘等物可佐，參酌證人均接受陳的餽贈，與陳之間無任何怨隙，並無故意攀誣陳的可能。且陳如無賄選之意，為何要拿金錢給陳姓樁腳？陳姓樁腳又為何要將金錢交付證人？依此足認陳所辯均不足採信，所涉犯罪嫌重大。

同時，陳在檢察官調查後供詞反覆，足認確有畏罪卸責情形。隨檢察官偵查程序的進行，證人是否尚需檢察官補充訊問或另有證物尚待扣案，均未可知。且陳是否另行行賄他人，尚待檢察官調查。

台南地院指出，陳否認犯行且與證人及尚未查明可能存在的行賄對象，均居住於同一選區，確有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非經羈押並禁止接見通信，檢察官顯難順利進行偵查。

台南佳里陳姓里長候選人涉現金買票，檢警調選前之夜收網，今天凌晨陳當庭逮捕，檢方訊後聲押，上午台南地院裁定羈押禁見。圖／本報資料照
台南佳里陳姓里長候選人涉現金買票，檢警調選前之夜收網，今天凌晨陳當庭逮捕，檢方訊後聲押，上午台南地院裁定羈押禁見。圖／本報資料照

檢察官 台南 賄選

延伸閱讀

南投地檢署查獲5賄選案 樁腳分獲交保聲押

派駐檢察官進駐分局 選舉在即新北檢上緊發條

選前最後1天仍不放過 雲林再查獲3起賄選驚見新住民

高市里長候選人涉賄選 每票1000元或送高鐵車票

相關新聞

不滿前女友說壞話 台中男傳她自慰片恐嚇「最少5萬」判4月

台中市邱男不滿與前女友分手後，前女友在外散布他「人很壞」的言論，去年間傳送前女友的自慰影片給前女友揚言「私下和解賠償，最...

朋友欠50萬賭債 無辜男在摩鐵被十大酷刑凌虐 二審駁回

台中市房男的友人欠陳男50萬元賭債，陳認該友人無力還，委王男等人找上房，帶往新北市摩鐵，王等人在摩鐵內對房用「滿清十大酷...

豪宅環景健身房違法 住戶轉手獲利、告建商又獲賠

桃園某豪宅建案主打頂樓擁有270度環景健身房，成功吸引民眾購買，事後竟爆健身房無使用執照，去年7月被管委會拆除。2名住戶...

涉賄選2千元買1家3口 台南里長候選人今天裁押禁見

台南檢警調據報，佳里區陳姓里長候選人涉嫌11月22日親自交付現金2000元給李姓選民，也透過陳姓樁腳發放每戶2000元給...

新竹昨再查獲3件現金買票案 寶山就有2人羈押禁見

新竹查賄團隊昨天中午接獲3起現金買票情資，檢警立即動身前往搜查，其中發現寶山有2起買票事件，分別各有1人遭到收押，其中一...

副總統官邸特勤 落跑29次 緩刑2年

副總統賴清德官邸一名王姓國安特勤人員，自賴上任之後，多次輪值駐地值日官，接聽戰情電話、反映緊急狀況等工作，卻經常擅離職守...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。