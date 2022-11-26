涉賄選2千元買1家3口 台南里長候選人今天裁押禁見

台南檢警調據報，佳里區陳姓里長候選人涉嫌11月22日親自交付現金2000元給李姓選民，也透過陳姓樁腳發放每戶2000元給丁姓選民一家三口，還有選民收到西洋蔘等物，檢方訊後聲押陳，陳否認賄選，法官認他犯嫌重大且勾串共犯或證人之虞，上午裁定羈押禁見。

台南地院指出，陳否認賄選，辯稱他沒有賄選，他是跟他們說，老人家拿給他們買一些東西，補一補身體，都7、80歲了。他說，選舉名冊是農會做的，他只是拿起來看，里民有什麼需要交代，他記起來幫里民做事。

台南地院表示，有證人繳回犯罪所得及陳所送的人蔘等物可佐，參酌證人均接受陳的餽贈，與陳之間無任何怨隙，並無故意攀誣陳的可能。且陳如無賄選之意，為何要拿金錢給陳姓樁腳？陳姓樁腳又為何要將金錢交付證人？依此足認陳所辯均不足採信，所涉犯罪嫌重大。

同時，陳在檢察官調查後供詞反覆，足認確有畏罪卸責情形。隨檢察官偵查程序的進行，證人是否尚需檢察官補充訊問或另有證物尚待扣案，均未可知。且陳是否另行行賄他人，尚待檢察官調查。