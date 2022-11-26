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不滿前女友說壞話 台中男傳她自慰片恐嚇「最少5萬」判4月
台中市邱男不滿與前女友分手後，前女友在外散布他「人很壞」的言論，去年間傳送前女友的自慰影片給前女友揚言「私下和解賠償，最低5萬」，女子心生畏懼提告，二審維持原判，判刑4月確定。
判決指出，邱姓男子與一名女子曾是男女朋友，二人分手後，邱男聽到前女友在外散布他「人很壞」的相關言論，邱男不滿，去年9月19日晚間6時許，以手機傳送前女友拍攝的自慰影片給前女友，還傳訊寫到「我就公布影片給大家看」、「我就是壞、壞到骨子裡」、「還是妳要私下和解賠償妳說說看，我的要求最低5萬」等語。
邱男前女友看到後，心生畏懼，擔心如果沒有給付金錢的話，邱就會散布影片、影像給他人，即向警方報案，警方循線查緝邱男到案，查扣涉案手機。
邱男辯稱，影片是前女友自行拍攝傳給他的，因前女友在外破壞名聲，所以預計要向法院提告，要索償5萬元，會不會過，要法院拚了才知道，「只是先跟她（前女友）講」。
一審認定，如果邱男辯詞屬實，只要向前女友告知意圖即可，何必再傳送私密影片，而且傳送相關影像之後，也沒有提出任何法律動作，或申請調解，認定邱男辯詞是推諉之詞，依恐嚇取財未遂罪，判刑4月，得易科，上訴二審後，駁回上訴，全案確定。
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