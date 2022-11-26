豪宅環景健身房違法 住戶轉手獲利、告建商又獲賠

桃園某豪宅建案主打頂樓擁有270度環景健身房，成功吸引民眾購買，事後竟爆健身房無使用執照，去年7月被管委會拆除。2名住戶認為權益受損，要求建商賠償，建商以健身房不是違建、住戶轉售有獲利等理由拒絕，經桃園地院審理才勝訴，分別獲賠80萬和92萬餘元。

住戶指出，該建案銷售時以頂樓270度環景健身房作為宣傳，有銷售員保證一切合法，吸引他們分別於2019年6月、2019年9月與建商董事長簽約購買，但健身房去年5月被桃園市建管處認定設置與使用執照圖說不符，去年7月被社區管理委員會移除。

住戶主張，該建案在廣告中強調頂樓有270度環景健身房，依約應交付合法建物，但健身房已被建管處認定違規，此瑕疵客觀上又難以補正，對於房地市場價格有所影響，因此分別求償80萬元和92萬6000元。

審理時，建商主張設置健身房的空間是合法建築，並非違建。此外，健身房是其中一名求償住戶在社區管委會主委任內，不顧社區多數住戶反對的情況下移除，後來經區分所有權人會議決議以回復使用，而該名住戶後來把房子賣了，獲利140萬元，實際上也無損害可言。

法院調查，該建案頂樓雖設有健身房，但該空間在大樓申請使用執照時，是登記「梯間、機房」，至此之後就無申請變更紀錄，健身房顯屬擅自變更用途。