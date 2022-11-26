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豪宅環景健身房違法 住戶轉手獲利、告建商又獲賠

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某豪宅建案主打頂樓擁有270度環景健身房，成功吸引民眾購買，事後竟爆健身房無使用執照，去年7月被管委會拆除。2名住戶認為權益受損，要求建商賠償，建商以健身房不是違建、住戶轉售有獲利等理由拒絕，經桃園地院審理才勝訴，分別獲賠80萬和92萬餘元。

住戶指出，該建案銷售時以頂樓270度環景健身房作為宣傳，有銷售員保證一切合法，吸引他們分別於2019年6月、2019年9月與建商董事長簽約購買，但健身房去年5月被桃園市建管處認定設置與使用執照圖說不符，去年7月被社區管理委員會移除。

住戶主張，該建案在廣告中強調頂樓有270度環景健身房，依約應交付合法建物，但健身房已被建管處認定違規，此瑕疵客觀上又難以補正，對於房地市場價格有所影響，因此分別求償80萬元和92萬6000元。

審理時，建商主張設置健身房的空間是合法建築，並非違建。此外，健身房是其中一名求償住戶在社區管委會主委任內，不顧社區多數住戶反對的情況下移除，後來經區分所有權人會議決議以回復使用，而該名住戶後來把房子賣了，獲利140萬元，實際上也無損害可言。

法院調查，該建案頂樓雖設有健身房，但該空間在大樓申請使用執照時，是登記「梯間、機房」，至此之後就無申請變更紀錄，健身房顯屬擅自變更用途。

法院認為，健身房既然是擅自變更用途，與使用執照圖說不符，就有罰款、斷水斷電、查封、限期拆除及強制拆除等風險，雖然社區區分所有權人決議回復設置，但決議無法補正設置與使照不符情況，建商所交付的房屋確有瑕疵存在。而房屋經相關專業單位鑑定，住戶請求價金屬合理範圍，因此建商須照價賠償。

桃園某豪宅建案主打頂樓擁有270度環景健身房，成功吸引民眾購買，事後竟爆健身房無使用執照，2名住戶認為權益受損，要求建商賠償，經桃園地院審理才勝訴，分別獲賠80萬和92萬餘元。示意圖／Ingimage
桃園某豪宅建案主打頂樓擁有270度環景健身房，成功吸引民眾購買，事後竟爆健身房無使用執照，2名住戶認為權益受損，要求建商賠償，經桃園地院審理才勝訴，分別獲賠80萬和92萬餘元。示意圖／Ingimage

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