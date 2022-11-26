台東檢方投票前夕偵結2起賄選案 3樁腳提起公訴
台東地檢署截至昨日總計偵辦37件賄選案，有2件選前偵結，3名樁腳被提起公訴，收賄選民繳回賄款，獲緩起訴或不起訴處分。
台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天告訴中央社記者，台東地檢署今年查察賄選，共執行37波專案，搜索166處，扣押及繳回犯罪所得新台幣92萬3014元，傳喚159人到案，羈押7人，積極展現淨化選風，維護選舉公平正義的決心。
她說，其中有2件昨日偵結，某鎮長候選人的簡姓、林姓樁腳，涉嫌以每票1000元至4000元賄賂選民，提起公訴，收錢選民坦承犯行並主動繳回賄款，分別獲不起訴或緩起訴處分。
另一起是台東市某里長候選人的樁腳，涉嫌以每票2000元至4000元買票，提起公訴，收錢選民犯後態度良好，坦承收錢並繳回，給予不起訴。
陳筱茜表示，涉嫌賄選之候選人如果當選，地檢署將提當選無效之訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言