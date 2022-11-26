嘉義地檢查賄選不停歇 涉買票村長候選人及樁腳交保

嘉義地檢署查賄行動，不因選舉活動進入倒數計時的最後尾聲有所停歇，昨天選前最後一天仍查獲3起賄選案，包括1名村長候選人和丈夫以及2名椿腳交保，另名樁腳聲押，經法院裁定駁回並當庭釋放。

嘉義地檢署表示，檢察官柯文綾指揮嘉義縣中埔分局，偵辦嘉義縣中埔鄉某鄉民代表候選人的湯姓樁腳，涉嫌今年11月間，以每票1000元的現金賄選，依涉犯選罷法投票行賄罪嫌，交保3萬元，到案選民6人請回。

檢察官賴韻羽指揮嘉義縣調查站及嘉義縣中埔分局，偵辦嘉義縣第二選區某議員候選人的張姓樁腳，涉嫌於11月間，交付現金2萬元予民雄鄉某村黃姓村長候選人及其丈夫張男，透過鄰里關係，以每票1000元交付選民，尋求支持，該議員候選人及黃姓村長候選人涉嫌現金買票，共同涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，張姓樁腳、黃姓村長候選人與丈夫張男分別以3萬元、5萬元、4萬元交保，到案選民5人請回。