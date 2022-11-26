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新竹昨再查獲3件現金買票案 寶山就有2人羈押禁見
新竹查賄團隊昨天中午接獲3起現金買票情資，檢警立即動身前往搜查，其中發現寶山有2起買票事件，分別各有1人遭到收押，其中一人還是村長候選人，芎林則查獲鄉民代表候選人涉賄，訊後以5萬元交保。
新竹地檢署指出，檢察官翁旭輝昨指揮新竹縣警察局竹東分局、法務部調查局新竹縣調查站、北機站，偵辦新竹縣寶山鄉劉姓民眾，為使某鄉長、村長候選人當選，於近日以聯合買票方式，對選區內選民，為某鄉長、村長候選人，以2000元現金買票。
經專案團隊火速蒐集相當證據，於昨下午將劉姓民眾拘提到案，檢察官訊問後，對劉男以涉犯公職人員選舉罷免法投票交付賄賂罪嫌重大，於昨晚8時許新竹地方法院聲押禁見獲准。
檢察官王遠志在同天，也指揮新竹縣警察局竹東分局、法務部調查局新竹縣調查站，偵辦新竹縣寶山鄉某余姓村長候選人以每票2000元現金買票，經將他拘提到案，訊問後今晨0時許，向法院聲請羈押禁見獲准。
新竹縣芎林鄉同樣也有候選人涉賄，檢察官賴佳琪指揮新竹縣警察局橫山分局、法務部調查局新竹縣調查站，偵辦新竹縣芎林鄉黃姓鄉民代表候選人涉賄案，他涉嫌以2000元向選民買票，昨經傳喚及拘提涉案者到案後，黃姓候選人以交保5萬元，收賄者則以3萬元交保。
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