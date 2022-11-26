朋友欠50萬賭債 無辜男在摩鐵被十大酷刑凌虐 二審駁回

台中市房男的友人欠陳男50萬元賭債，陳認該友人無力還，委王男等人找上房，帶往新北市摩鐵，王等人在摩鐵內對房用「滿清十大酷刑」，房連生殖器都被燒傷，王等人還開毒趴，持槍恐嚇賣笑氣員工，強制罪部分，二審駁回上訴，仍判6至7月徒刑。

判決指出，新北市陳姓男子因綽號「小佳」的男子有積欠他賭債50萬，不過「小佳」因被警方逮捕，無法償還欠款，陳認為「小佳」與台中市房姓男子的感情好，會願意協助償還賭債，2018年6月3日，陳委由王姓男子等人，將房帶往新北市的見面。

期間王方一人提議，對房男施以「滿清十大酷刑」凌虐，因此王方等5人，就以漏斗插嘴灌可樂、毛巾上掩口鼻灌水、鐵筷夾手指、大鎖敲腳底、蝴蝶刀割身體、熱水澆頭部、膠帶貼眼、綑綁雙手等方式，凌虐房男，逼迫房交出50萬元欠款。

王男等人還在摩鐵內開毒趴，還叫業者委由員工送來笑氣，期間因通電話時態度不佳、太晚送貨等理由，王男與林男分持一把手槍，拉動滑套後，恐嚇員工「沒看過嗎」、「嗆三小、做生意這麼搖掰（囂張）」等語。

房男被囚禁數天後，因有警方臨檢，為了避免犯行曝光，王等人再將房押往另家汽車旅館，不過房趁隙掙脫繩索逃逸後報警，警方循線查獲。