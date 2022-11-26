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南投地檢署查獲5賄選案 樁腳分獲交保聲押

中央社／ 南投縣26日電

南投地檢署選前持續嚴查賄選，昨天一口氣在南投市、草屯鎮、中寮鄉、埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉選區查獲民意代表候選人涉透過樁腳買票案，涉案樁腳分別獲交保或遭聲押禁見。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官張姿倩偵辦某南投市民代表候選人涉透過樁腳賄選，訊後樁腳交保新台幣5萬元，進一步拘提候選人到案；另外，續查南投市、名間鄉選區某縣議員候選人買票案，劉姓樁腳交保5萬元，許姓樁腳部分，昨天深夜向法院聲押禁見。

地檢署指出，檢察官林宥佑偵辦草屯鎮、中寮鄉選區某名縣議員候選人、某草屯鎮民代表候選人買票案，查得李姓樁腳以每票1000元賄選，昨天深夜向法院聲押樁腳；檢察官李英霆偵辦某埔里鎮代候選人買票案，查獲劉姓樁腳，今天凌晨向法院聲押禁見。

南投地檢署表示，檢察官蘇厚仁指揮偵辦林姓樁腳為竹山鎮、鹿谷鄉某名縣議員候選人買票案，查得林姓樁腳以每票1000元賄選，請求選民投票支持這名縣議員候選人，訊後認為林姓樁腳涉犯投票行賄罪嫌重大，諭知交保5萬元。

樁腳 南投 議員

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嘉義地檢查賄行動 多名樁腳涉賄交保

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