獨／「三腳督」選舉賭盤熱台北居冠 現金買票最高3千

九合一大選今天投票，據最高檢察署統計，截至11月25日上午10點為止，受理全台賄選案共5011件，涉案被告人數達8344人；本屆台北市、新竹市、苗栗市長呈現「三腳督」的激烈選情，讓各地不少組頭開出「讓分盤」，檢警調分析，選舉賭盤情資以台北市最多，再來是新竹市，至於台中市、嘉義縣市，苗栗縣也是賭熱區。

據調查，全國受理賄選案件最多的依舊是嘉義地檢署，選前起訴最多的則為雲林地檢署；現金買票部分以宜蘭地檢署查獲每票3000元最高。

檢察總長邢泰釗今年上任後，發現以往賄選情資提報重複性太高，特別要求司法警察必須做到「情資有效性」與「情資共享」，若與2018年相較，當年總受理案件數為5161件，今年則是5011件，但因情資經過嚴格篩選，今年賄選被告人數為5674人，比起4年前的9262人，減少了3588人，顯示查鐵腕賄策略奏效。

據統計，2022年受理賄選案最多仍是嘉義地檢署，總計有627件，雲林地檢署居次，總計389件，第3是台中檢署，總計374件；各地檢署趕在選前起訴有共199件，其中以雲林地檢署38件最多。

本次直轄市市長選舉被告有168人、直轄市議員656人，縣市長有380人，縣市議員有1160人，鄉鎮市長有982人，鄉鎮市民代表有1568人；直轄市山地原住民區長有24人，直轄市山地原住民區民代表有49人，村里長選舉被告人數最多，高達3357人。目前共羈押74人，查扣賄選金額476萬餘元

昨天是選戰倒數黃金24小時，東台灣賄選情卻資不斷湧入，邢泰釗認為，選前之夜是現金買票最高峰，要求檢、警、憲、調等單位，務必堅持「有聞必查」、「有據必辦」，果然宜蘭地檢署就查獲有縣議員候選人樁腳買票案。

宜蘭縣第10選區某縣議員候選人的陳姓、簡姓樁腳，涉以每票1000元現金買票，檢方23日先搜索約談陳男、簡男到案，訊後向法院聲請羈押禁見，法官訊問後命2人各以5萬元交保。

專案小組順藤摸瓜，循線追出簡男的賄選現金，是由該候選人的廖姓親戚提供，昨天緊急搜索廖的住處，當場在其皮包內查扣現金47萬6000元，拘提廖到案；檢察官複訊後，認為廖有串滅證之虞，向法院聲押禁見。