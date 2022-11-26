快訊

蔡英文赴永和秀朗國小 投完票發表談話：台灣關鍵時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／「三腳督」選舉賭盤熱台北居冠 現金買票最高3千

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

九合一大選今天投票，據最高檢察署統計，截至11月25日上午10點為止，受理全台賄選案共5011件，涉案被告人數達8344人；本屆台北市、新竹市、苗栗市長呈現「三腳督」的激烈選情，讓各地不少組頭開出「讓分盤」，檢警調分析，選舉賭盤情資以台北市最多，再來是新竹市，至於台中市、嘉義縣市，苗栗縣也是賭熱區。

據調查，全國受理賄選案件最多的依舊是嘉義地檢署，選前起訴最多的則為雲林地檢署；現金買票部分以宜蘭地檢署查獲每票3000元最高。

檢察總長邢泰釗今年上任後，發現以往賄選情資提報重複性太高，特別要求司法警察必須做到「情資有效性」與「情資共享」，若與2018年相較，當年總受理案件數為5161件，今年則是5011件，但因情資經過嚴格篩選，今年賄選被告人數為5674人，比起4年前的9262人，減少了3588人，顯示查鐵腕賄策略奏效。

據統計，2022年受理賄選案最多仍是嘉義地檢署，總計有627件，雲林地檢署居次，總計389件，第3是台中檢署，總計374件；各地檢署趕在選前起訴有共199件，其中以雲林地檢署38件最多。

本次直轄市市長選舉被告有168人、直轄市議員656人，縣市長有380人，縣市議員有1160人，鄉鎮市長有982人，鄉鎮市民代表有1568人；直轄市山地原住民區長有24人，直轄市山地原住民區民代表有49人，村里長選舉被告人數最多，高達3357人。目前共羈押74人，查扣賄選金額476萬餘元

昨天是選戰倒數黃金24小時，東台灣賄選情卻資不斷湧入，邢泰釗認為，選前之夜是現金買票最高峰，要求檢、警、憲、調等單位，務必堅持「有聞必查」、「有據必辦」，果然宜蘭地檢署就查獲有縣議員候選人樁腳買票案。

宜蘭縣第10選區某縣議員候選人的陳姓、簡姓樁腳，涉以每票1000元現金買票，檢方23日先搜索約談陳男、簡男到案，訊後向法院聲請羈押禁見，法官訊問後命2人各以5萬元交保。

專案小組順藤摸瓜，循線追出簡男的賄選現金，是由該候選人的廖姓親戚提供，昨天緊急搜索廖的住處，當場在其皮包內查扣現金47萬6000元，拘提廖到案；檢察官複訊後，認為廖有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

另外，宜蘭三星鄉貴林村張姓村長候選人，涉以每票2000至3000元現金買票，檢警調搜索該候選人住處，當場查扣現金10萬元，拘提候選人到案，檢方認為張雖犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭令20萬元交保；到案選民中2人，各交出收受現金9000元、5000元，訊後請回。

檢察總長邢泰釗（中）親赴宜檢慰勉檢察官查賄辛勞。圖／最高檢提供
檢察總長邢泰釗（中）親赴宜檢慰勉檢察官查賄辛勞。圖／最高檢提供

賄選 情資 議員 2022大選 台北市選舉

延伸閱讀

是選舉賭盤還是詐騙陷阱？北市刑大逮兩嫌釐清

台東檢警調查賄火力全開 迄今發動16波專案羈押6人

選前市議員候選人涉賄選起訴 總長嘉勉南檢查賄團隊

嘉義地檢4年前查賄奪冠 今年已查51件賄選

相關新聞

螺絲超鬆！賴清德官邸特勤值日開小差 成功落跑29次

副總統賴清德官邸一名王姓國安特勤人員，自賴上任之後，多次輪值駐地值日官，負責接聽戰情電話、反映緊急狀況等重要工作，卻經常...

獨／「三腳督」選舉賭盤台北居冠 現金買票最高3千

九合一大選今天投票，據最高檢察署統計，截至11月25日上午10點為止，受理全台賄選案共5011件，涉案被告人數達8344...

副總統官邸特勤 落跑29次 緩刑2年

副總統賴清德官邸一名王姓國安特勤人員，自賴上任之後，多次輪值駐地值日官，接聽戰情電話、反映緊急狀況等工作，卻經常擅離職守...

賄選案破5千件 有人千元塞吸管行賄

投票日前一天，全國各地都傳出賄選案，涉案候選人有鎮長、縣市議員與樁腳等，分別以1千至5千元不等行賄，甚至有村長候選人把賄...

台南首件里長幽靈人口案 法官裁定候選人母親10萬交保

台南東區某里長候選人蔣姓男子與母親自今年4月至5月初，涉將王姓親友等8人戶籍虛偽遷徙到蔣母位在該里住處，檢警調昨天前往王...

彰化涉賄已有8人被押 選前之夜賄選熱點檢調佈重兵

選前之夜，彰化檢警調緊盯各陣營，檢察官駐守賄選熱區，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，選舉期間已指揮82件賄選專案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。