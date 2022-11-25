彰化涉賄已有8人被押 選前之夜賄選熱點檢調佈重兵

選前之夜，彰化檢警調緊盯各陣營，檢察官駐守賄選熱區，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，選舉期間已指揮82件賄選專案執行，至今已有8名候選人及樁腳因涉及賄選被羈押禁見，21人交保候傳，籲候選人最後關鍵時刻應守法參選，否則檢警查緝絕不手軟。

檢察長洪家原說，檢警調盤整情資、人力，在選前之夜多點齊發，全力緊盯賄選熱區，也提醒各候選人勿心存僥倖，檢警不僅全力查緝，任何以不法行徑當選之人，檢方必將提起當選無效之訴，使其徒勞無功。