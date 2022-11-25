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彰化涉賄已有8人被押 選前之夜賄選熱點檢調佈重兵
選前之夜，彰化檢警調緊盯各陣營，檢察官駐守賄選熱區，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，選舉期間已指揮82件賄選專案執行，至今已有8名候選人及樁腳因涉及賄選被羈押禁見，21人交保候傳，籲候選人最後關鍵時刻應守法參選，否則檢警查緝絕不手軟。
檢察長洪家原說，檢警調盤整情資、人力，在選前之夜多點齊發，全力緊盯賄選熱區，也提醒各候選人勿心存僥倖，檢警不僅全力查緝，任何以不法行徑當選之人，檢方必將提起當選無效之訴，使其徒勞無功。
選舉期間檢警調已動員多達2024人次人力，檢察官指揮82件專案執行，到案人數753人，搜索30處，查扣現金達43萬多元，並已有8名候選人及樁腳因涉及賄選被羈押禁見，檢方今晚更是佈下重兵謹防各陣營最後關鍵「撒銀彈」，也籲各陣營守法參選，切勿挑戰公權力。
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