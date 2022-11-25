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台南員警涉酒駕拒測 還被查出上酒店消費市警局重懲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

歸仁警分局林姓員警本周三凌晨涉酒後駕車，在中西區交通違規被員警攔下後拒絕酒測，經查明身分後回報督察單位。林原稱當晚吃了薑母鴨，擔心酒測超標才拒測，經調查後才發現他到酒店消費，市警局認他涉足不妥當場所及酒後駕車拒測，將記過重懲外，所長及分局長也受連坐處分。

市警局指出，林涉足不妥當場所事證明確，擬依規定並加重予以記過二次處分，另酒後駕車拒測違規屬實，擬依規定核予記一大過處分。同時，相關幹部考監責任部分，擬議林直屬的李姓所長記過、申誡各一次，分局長邱顯良則申誡一次。

據調查，林姓員警當天休假，涉嫌酒後開車，行經中西區路口時疑交通違規，被巡邏員警攔下，希望同仁網開一面，但值勤員警身上配戴密錄器堅持要酒測，林拒測後，等員警開完單後才表明身分，事後也通報督察單位。

林在督察訪談時，指稱當晚吃了薑母鴨，擔心酒測超標才拒測。經深入調查後，發現當晚他並非吃薑母鴨，而是去中西區某酒店消費，令直屬長官及市警局長官震怒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市歸仁分局林姓員警本周三凌晨涉酒後駕車拒測，還被查出上酒店消費，市警局認他涉足不妥當場所及酒後駕車拒測，將記過重懲。圖／本報資料照
台南市歸仁分局林姓員警本周三凌晨涉酒後駕車拒測，還被查出上酒店消費，市警局認他涉足不妥當場所及酒後駕車拒測，將記過重懲。圖／本報資料照

酒測 薑母鴨

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