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竹縣北埔議員候選人送210元餅給選民 涉賄5萬元交保
明天就是投票日，新竹縣北埔鄉縣議員范姓候選人被查出贈送價值約210元的餅類給選民涉嫌賄選，查賄團隊持法院搜索票搜索3處、同步拘提、通知涉案者共14人到案，檢察官訊問後，今天認定范姓候選人涉犯投票行賄罪嫌，予以5萬元交保，其餘人請回。
新竹地檢署指出，新竹查賄團隊秉持查賄「無時限、無上限」的堅定態度，選前2天持續加壓查賄力道，只問證據就閃電出擊。檢察官吳志中昨天指揮新竹縣政府警察局新埔分局、竹東分局、法務部調查局新竹縣、市調查站積極查辦范姓候選人涉賄選案。
北埔鄉議員范姓候選人今天以5萬元交保，新竹地檢署今天也指出，選舉倒數不到24小時，今天中午又接獲轄內3件現金買票情資，已火速由責任區檢察官分頭積極發動 偵查作為。
檢察長張介欽強調，查賄團隊不問晝夜、不問選前選後，絕對硬頸查到底，讓買票者付出慘痛代價。張檢察長今晚也率主任檢察官洪松標、黃立夫至新竹市警察局聽取選前之夜各式選舉造勢活動等選務工作簡報，並慰勉同仁辛勞，努力維護選舉秩序。
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