竹縣北埔議員候選人送210元餅給選民 涉賄5萬元交保

明天就是投票日，新竹縣北埔鄉縣議員范姓候選人被查出贈送價值約210元的餅類給選民涉嫌賄選，查賄團隊持法院搜索票搜索3處、同步拘提、通知涉案者共14人到案，檢察官訊問後，今天認定范姓候選人涉犯投票行賄罪嫌，予以5萬元交保，其餘人請回。

新竹地檢署指出，新竹查賄團隊秉持查賄「無時限、無上限」的堅定態度，選前2天持續加壓查賄力道，只問證據就閃電出擊。檢察官吳志中昨天指揮新竹縣政府警察局新埔分局、竹東分局、法務部調查局新竹縣、市調查站積極查辦范姓候選人涉賄選案。

北埔鄉議員范姓候選人今天以5萬元交保，新竹地檢署今天也指出，選舉倒數不到24小時，今天中午又接獲轄內3件現金買票情資，已火速由責任區檢察官分頭積極發動 偵查作為。