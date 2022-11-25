快訊

桃園選前之夜破萬人 朱立倫：蔡英文推出的候選人怎跟張善政比？

蔣萬安選前之夜破3.5萬人 郝龍斌嗆陳時中：好意思選？

正式表態！張昭雄出席選前之夜宣布：宋楚瑜和親民黨支持黃珊珊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄原住民市議員涉賄25萬交保 橋檢提抗告遭駁回

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄原住民議員賴文德被控以每票3千元賄選遭聲押；昨法官裁定賴25萬交保候傳，橋頭地檢署提抗告；高雄分院合議庭審酌後，認抗告無理由，應予駁回，且不得再抗告。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、鄭子薇、梁詠鈞、黃聖淵、陳俐吟、鍾葦怡、黃世勳、賴帝安、嚴維德前天指揮高雄市調查處、六龜警分局、旗山分局及移民署高雄市專勤隊偵辦原住民市議員賴文德違反公職人員選舉罷免法案。

檢警調查出，賴文德涉嫌以每票3000元向選民要求投票支持，向法院聲押，昨晚法官裁定交保候傳，對此，檢方不服提抗告。

經合議庭審理後，認賴雖有勾串共犯及證人之羈押原因，但尚無羈押必要性，而裁定駁回羈押聲請，以25萬元具保、限制住居於戶籍地，且禁止被告接觸、騷擾相關證人及共犯。

對檢察官不服，提起抗告，高雄分院合議庭審酌後，認抗告無理由，應予駁回，且不得再抗告。

高雄高分院外觀。本報資料照
高雄高分院外觀。本報資料照

賴文德 檢察官 2022大選 高雄市選舉 賄選

延伸閱讀

影／柯志恩市民之夜上萬人旗海飄揚 訴求找回高雄光榮感

嘉縣村長候選人提供返鄉車資涉賄 違反選罷法提起公訴

屏檢查賄已12人收押 關鍵時刻檢察長留署坐鎮全程緊盯

嘉義地檢查賄行動 多名樁腳涉賄交保

相關新聞

確診新冠肺炎無法投票…他提告想延長投票時間 結果出爐

新竹市呂姓市民本月21日確診新冠肺炎，依規定得居家隔離至26日，確定無法在明天外出投票，他向法院聲請定暫時狀態假處分，請...

汪小菲另闢戰場反告大S！微博發文曝擔保金額、幣別全搞錯了

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院已核發扣...

上班在幹嘛？因高虹安論文案嗆王浩宇 彰化大竹所警員下場出爐

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天說明論文抄襲案，卻遭桃園市前議員王浩宇質疑，卻被彰化警分局大竹派出所臉書反嗆，王浩宇質疑員...

竹縣北埔議員候選人送210元餅給選民 涉賄5萬元交保

明天就是投票日，新竹縣北埔鄉縣議員范姓候選人被查出贈送價值約210元的餅類給選民涉嫌賄選，查賄團隊持法院搜索票搜索3處、...

高雄原住民市議員涉賄25萬交保 橋檢提抗告遭駁回

高雄原住民議員賴文德被控以每票3千元賄選遭聲押；昨法官裁定賴25萬交保候傳，橋頭地檢署提抗告；高雄分院合議庭審酌後，認抗...

推動新竹馬偕兒童醫院被控圖利 竹市府發5點聲明喊告

民眾黨新竹市議員李國璋接獲吹哨者情資，今天下午赴新竹地檢署提告市府在馬偕兒童醫院案有圖利嫌疑。新竹市政府今晚發出5點聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。