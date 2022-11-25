高雄原住民市議員涉賄25萬交保 橋檢提抗告遭駁回

高雄原住民議員賴文德被控以每票3千元賄選遭聲押；昨法官裁定賴25萬交保候傳，橋頭地檢署提抗告；高雄分院合議庭審酌後，認抗告無理由，應予駁回，且不得再抗告。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、鄭子薇、梁詠鈞、黃聖淵、陳俐吟、鍾葦怡、黃世勳、賴帝安、嚴維德前天指揮高雄市調查處、六龜警分局、旗山分局及移民署高雄市專勤隊偵辦原住民市議員賴文德違反公職人員選舉罷免法案。

檢警調查出，賴文德涉嫌以每票3000元向選民要求投票支持，向法院聲押，昨晚法官裁定交保候傳，對此，檢方不服提抗告。

經合議庭審理後，認賴雖有勾串共犯及證人之羈押原因，但尚無羈押必要性，而裁定駁回羈押聲請，以25萬元具保、限制住居於戶籍地，且禁止被告接觸、騷擾相關證人及共犯。