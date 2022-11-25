推動新竹馬偕兒童醫院被控圖利 竹市府發5點聲明喊告

民眾黨新竹市議員李國璋接獲吹哨者情資，今天下午赴新竹地檢署提告市府在馬偕兒童醫院案有圖利嫌疑。新竹市政府今晚發出5點聲明表達嚴正駁斥與譴責，代理市長陳章賢說，選舉前夕抹黑「是不折不扣的選舉奧步」，也影響醫院運作、破壞市府聲譽，市府將委請律師提出告訴，捍衛市府和同仁的清白。

陳章賢說，兒童醫院籌建困難，遭遇土地取得、經費等挑戰，市府團隊透過都市計畫變更回饋取得醫療、社福用地，規畫為新竹市立馬偕兒童醫院、建功安居社會住宅，更以BOT方式解決醫療人才及經費不足問題，是中央地方與民間公私協力最好典範。

新竹市政府也發出5點聲明，第一「兒醫土地使用分區管制 市府依法辦理」，依《都市計畫法》第22、23條規定，以及2019年9月24日內政部都委會「第954次會議紀錄」均清楚說明，土地使用分區管制規定係屬細部計畫應表明事項，由該管直轄市、縣市政府核定實施，全國都依此規定辦理，新竹市政府本於權責辦理，殆無疑義。

第二「兒醫興建 市府積極推動」，前市長許明財任內雖評估婦幼醫療場所設置在馬偕醫院旁中油加油站用地，但2012至2014年2年半時間選址、用地取得等沒有進展。至2014年8月7日，許前市長才評估「婦幼醫院」都計變更，地點即為現在的兒醫現址。

前市長林智堅上任後，考量新竹市全台出生率高、14歲以下的孩子占全市人口18%，但兒醫資源大幅落後，積極推動興建兒童醫院。

第三「兒醫招商公告 已明訂得依法調整容積」，依市府2017年兒童醫院BOT招商公告文件投資契約草案第7.6.1條、第7.6.2條，「得標廠商可視營運規劃需求...依都市計畫法等相關規定辦理都市計畫變更。」此部分2020年有民眾提起內政部訴願、臺北高等行政法院訴訟，市府皆勝訴，所謂「得標後提升容積率」刻意錯置事實、誤導視聽。

第四「兒醫都計變更 謀求最大公共利益」，2017年新竹市政府針對國防部閒置營區「機30、31、32」機關用地，辦理都計變更，回饋取得「機30」作為社福用地、「機31」作為醫療用地，即為新竹市立馬偕兒童醫院現址；「機32」則為國防部、國產署所有之商業區，非為新竹市政府所有。

2018年國家住都中心成立後，依法有償向國防部、國產署取得用地後，啟動商業區公辦都更作業，仍在招商作業中。未來，除留設公園綠地、觸媒工廠歷史建築、改善溪埔子排水及新闢計畫道路，也要求「機32」都更實施者興辦約200戶都更社宅。