嘉縣村長候選人提供返鄉車資涉賄 違反選罷法提起公訴

嘉義縣梅山鄉某村長涉嫌提供返鄉車資2千元與現金2千元，尋求選民投票支持，案經檢方偵查終結後，今依違反選罷法提起公訴。受賄選民則緩起訴。

嘉義地檢署表示，簡某是現任梅山鄉某村長，也是今年尋求連任的候選人，今年11月5日，基於投票行賄的犯意，透過鄰里關係，家戶拜訪時，以每票2千元及外地返鄉車資每人2千元，交付有投票權的選民，而分別交付2千元給王姓、1萬2千元給葉姓（含4票及車資2人份），要求2人及其家人選舉時投票給簡某。被告所為，係犯選罷免法第99條第1項之對有投票權人交付賄賂，而約定其投票權為一定行使罪嫌。