快訊

世足賽／亞洲又一勝！威爾斯吞首張紅牌 伊朗攻進2球絕殺勝

人氣大比拚！侯友宜、林佳龍選前之夜 現場照曝兩人落差

高虹安選前之夜湧入2000多人 柯文哲喊她當市長必成焦點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣村長候選人提供返鄉車資涉賄 違反選罷法提起公訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉某村長涉嫌提供返鄉車資2千元與現金2千元，尋求選民投票支持，案經檢方偵查終結後，今依違反選罷法提起公訴。受賄選民則緩起訴。

嘉義地檢署表示，簡某是現任梅山鄉某村長，也是今年尋求連任的候選人，今年11月5日，基於投票行賄的犯意，透過鄰里關係，家戶拜訪時，以每票2千元及外地返鄉車資每人2千元，交付有投票權的選民，而分別交付2千元給王姓、1萬2千元給葉姓（含4票及車資2人份），要求2人及其家人選舉時投票給簡某。被告所為，係犯選罷免法第99條第1項之對有投票權人交付賄賂，而約定其投票權為一定行使罪嫌。

檢方表示，被告簡某擔任公職多年，當知各候選人公平、自由進行競選活動，係民主法治國家的基礎，任何人都不應以金錢或其他非法手段加以破壞，扼殺人民選賢與能的權利，竟企圖以交付金錢剝奪選民的權利，嚴重影響法治根基，犯後已坦承犯行等情，予以量處適當的刑責。同時聲請沒收選民已繳回的1萬4千元。王姓、葉姓選民所涉投票收賄罪嫌，另為緩起訴處分。

嘉義縣梅山鄉某村長候選人涉嫌賄選，被檢方提起公訴。聯合報系資料照
嘉義縣梅山鄉某村長候選人涉嫌賄選，被檢方提起公訴。聯合報系資料照

2022大選 嘉義縣選舉 賄選

延伸閱讀

屏檢查賄已12人收押 關鍵時刻檢察長留署坐鎮全程緊盯

嘉義地檢查賄行動 多名樁腳涉賄交保

台中議員候選人贊助義警出遊涉賄 檢2日火速偵結求重刑

花蓮檢方查賄提公訴 鳳林鎮代、萬榮鄉代候選人皆涉賄

相關新聞

汪小菲另闢戰場反告大S！微博發文曝擔保金額、幣別全搞錯了

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院已核發扣...

上班在幹嘛？因高虹安論文案嗆王浩宇 彰化大竹所警員下場出爐

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天說明論文抄襲案，卻遭桃園市前議員王浩宇質疑，卻被彰化警分局大竹派出所臉書反嗆，王浩宇質疑員...

網傳「張O哲賄選照」 南投市長候選人張嘉哲無端被影射

近日網路群組謠傳南投地方法院收受案件裁定告示「選罷法，張o哲，限制住居6萬交保」，企圖影射南投市長候選人張嘉哲涉犯選罷法...

死刑犯也想投票！告中選會爭取18歲公民權複決公投 結果出爐

死囚蕭仁俊、廖家麟等7名受刑人因在監服刑，無法參與18歲公民權修憲複決公投，向中央選舉委員會請求在監所設投開票所或戒護投...

確診新冠肺炎無法投票…他提告想延長投票時間 結果出爐

新竹市呂姓市民本月21日確診新冠肺炎，依規定得居家隔離至26日，確定無法在明天外出投票，他向法院聲請定暫時狀態假處分，請...

推動新竹馬偕兒童醫院被控圖利 竹市府發5點聲明喊告

民眾黨新竹市議員李國璋接獲吹哨者情資，今天下午赴新竹地檢署提告市府在馬偕兒童醫院案有圖利嫌疑。新竹市政府今晚發出5點聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。