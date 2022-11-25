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嘉縣村長候選人提供返鄉車資涉賄 違反選罷法提起公訴
嘉義縣梅山鄉某村長涉嫌提供返鄉車資2千元與現金2千元，尋求選民投票支持，案經檢方偵查終結後，今依違反選罷法提起公訴。受賄選民則緩起訴。
嘉義地檢署表示，簡某是現任梅山鄉某村長，也是今年尋求連任的候選人，今年11月5日，基於投票行賄的犯意，透過鄰里關係，家戶拜訪時，以每票2千元及外地返鄉車資每人2千元，交付有投票權的選民，而分別交付2千元給王姓、1萬2千元給葉姓（含4票及車資2人份），要求2人及其家人選舉時投票給簡某。被告所為，係犯選罷免法第99條第1項之對有投票權人交付賄賂，而約定其投票權為一定行使罪嫌。
檢方表示，被告簡某擔任公職多年，當知各候選人公平、自由進行競選活動，係民主法治國家的基礎，任何人都不應以金錢或其他非法手段加以破壞，扼殺人民選賢與能的權利，竟企圖以交付金錢剝奪選民的權利，嚴重影響法治根基，犯後已坦承犯行等情，予以量處適當的刑責。同時聲請沒收選民已繳回的1萬4千元。王姓、葉姓選民所涉投票收賄罪嫌，另為緩起訴處分。
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