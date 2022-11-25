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派駐檢察官進駐分局 選舉在即新北檢上緊發條

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

今天是九合一大選之夜，各候選人舉辦大型造勢活動，把握最後拉票機會，新北地檢署為嚴防賄選，要求檢察官進駐警分局，盼全力防制賄選。

新北地檢署表示，為防範賄選、持續嚴加查緝各種形式不法，新北檢這次化被動為主動，自21日起至26日投票日當日止，由檢察官進駐轄區分局，機動打擊賄選犯行。

新北檢指出，截至今日為止，已發動搜索25個地點、傳喚200人次、聲請羈押7人、起訴2人，其中成功聲押包含1名以無照看診買票的議員候選人、1名現任議員辦公室主任，目前仍有多件賄選情資陸續提報檢方偵辦中，明天新北檢所有檢察官也將在分局或地檢署待命。

新北檢呼籲，切勿心存僥倖，以身試法；另外民眾若知悉賄選行為，請踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，檢舉人身份均會嚴格保密，還可以領取高額獎金，期望全民共同維護乾淨選風。

新北地檢署為明天登場的選舉上緊發條，要求檢察官進駐警分局，盼全力防制賄選。聯合報系資料照
新北地檢署為明天登場的選舉上緊發條，要求檢察官進駐警分局，盼全力防制賄選。聯合報系資料照

新北 賄選 檢察官

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