被控虐待男童釀死亡悲劇 桃園3教保員獲不起訴

桃園市一家專門照顧身心障礙幼童的發展中心，有3名教保員被控虐待5歲男童又暴力餵飯，釀男童重傷不治悲劇，有過失致死嫌疑，但桃園地檢署調查，男童死因是疾病導致，屬自然死，教保員並無過失，全案不起訴處分；發展中心表示，感謝司法還老師清白。男童家屬則聲請再議。

據悉，桃園一名患有自閉症的5歲男童今年1月26日被家人發現身體不適，隔天上午過世，家屬為釐清死因，赴發展中心調閱監視器，發現男童26日曾遭教保員貼膠帶和強餵食物，倒地呼救20分鐘也無人理，懷疑教保員行為是男童受傷原因，因此提告過失致死，但教保員均否認。

偵訊時，教保員辯稱男童午休會亂跑，影響其他同學，而且情緒比較不穩定，想起男童母親曾用白色膠帶貼男童臉、手和嘴巴等處，才會嘗試用此方法，餵飯過程也都正常，沒有粗魯來回壓頭強餵。另外，男童1月26日當天脾氣很大，但沒有異常，也沒有辦法察覺有需要送醫情形。

檢方調查，男童母親確實曾在男童身上貼膠帶轉移注意力和安撫情緒，教保員撕貼膠帶是效仿母親做法，目的在於緩和男童情緒、幫助入睡，難認有傷害、凌虐犯意，監視器畫面也查無教保員粗暴餵飯情形。另外，男童哭鬧咬手時，在一旁照顧其他小孩的教保員雖未立即上前安撫，但孩童哭鬧本來就容易發生，當下也看不出男童有立即性的生命或身體危險，難認3人有妨害幼童發展罪責。

男童雖於26日送醫後不治，但法醫解剖鑑定顯示死因爲「腸系膜裂孔、腸疝」致「小腸絞搾梗塞壞死、腸膜炎」和「敗血性休克死亡」，死因屬自然死。

檢方認為，男童在校期間雖有情緒不穩狀況，但難認教保員有能力察覺其體內疾病情形，更何況男童到大醫院就醫前曾赴復健診所檢查，復健師也無從發現男童體內疾病而有緊急送醫需求，因此難以苛責教保員有過失致死責任。