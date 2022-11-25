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選前最後1天仍不放過 雲林再查獲3起賄選驚見新住民

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

選前最後1天，許多候選人以為查賄小組會鬆懈，即大肆買票。雲林再查獲3起賄選，其中一件還查獲新住民涉嫌收賄，案經訊後，涉嫌買票的幾名樁腳都交保候傳，交出賄款的選民則請回。

雲林地檢署署檢察官蔡少勳指揮台西分局、移民署雲林縣專勤隊於通知東勢鄉周姓鄉民代表候選人、陳姓樁腳、選民共6人到案說明，周涉以每票1000元買票，經檢察官訊問後，查扣現金及自動繳回不法所得8000元。周、陳涉違反選罷法交付賄賂罪嫌重大，分別諭令15萬、5萬元具保候傳。

檢察官葉喬鈞指揮雲林刑大、雲林調查站、移民署雲林縣專勤隊，通知莿桐鄉林姓饒平村長候選人的陳姓樁腳、高姓男子及兩名選民到案，陳、高兩人涉以每票1000元向選民買票，兩名到案的選民均是新住民，此外再陸續傳選民到案，案經檢察官訊問後，受賄選民並自動繳回現金不法所得2萬9000元。陳姓樁腳、高男諭令5萬元、1萬2000元具保候傳。

檢察官段可芳、黃薇潔共同指揮雲林刑大、虎尾分局，就元長鄉邱姓鄉民代表候選人、劉男疑似現金賄選，兩天來通知邱姓候選人、劉男及王姓樁腳、選民共7人到案說明。邱涉以每票1000元賄選，訊後，受賄選民並自動繳回現金不法所得2萬元。邱、劉、王等3人向法院聲請羈押，法院裁定邱姓候選人羈押禁見，劉20萬元、王2萬元具保具保候傳。

涉賄選民繳回賄款後請回。圖／雲林地檢署提供
涉賄選民繳回賄款後請回。圖／雲林地檢署提供
東勢鄉周姓鄉民代表候選人涉賄選被帶回偵辦。圖／雲林地檢署提供
東勢鄉周姓鄉民代表候選人涉賄選被帶回偵辦。圖／雲林地檢署提供
莿桐鄉林姓饒平村長候選人的陳姓樁腳涉賄選被偵辦。圖／雲林地檢署提供
莿桐鄉林姓饒平村長候選人的陳姓樁腳涉賄選被偵辦。圖／雲林地檢署提供

樁腳 賄選 2022大選 雲林縣選舉

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