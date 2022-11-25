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屏檢查賄已12人收押 關鍵時刻檢察長留署坐鎮全程緊盯

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

選戰倒數查賄不鬆手，屏東地檢署今再查獲兩名村長候選人涉及賄選，其中，高樹鄉梁姓村長候選人涉賄罪嫌重大，檢方聲請羈押，屏東地院羈押庭裁准，另一位涉賄的枋山鄉林姓村長候選人，以3千元高價買票，檢方聲請羈押，屏東地院羈押庭諭知5萬元交保。

屏檢強力掃賄，今晚將由檢察長陳盈錦與5位主任檢察官留署坐鎮，屏東縣轄內七個警分局各有檢察官進駐。檢方強調，查賄不會因法定競選時間終止而結束，越到關鍵時刻更會緊盯，明天選舉投開票日將全員到位，以維選舉順利進行。

迄今為止，屏檢查賄已有12位候選人或樁腳遭收押，另有48位候選人或樁腳交保。其中鄉鎮市長選舉案件羈押3人、交保12人；議員選舉案件：羈押2人、交保2人；鄉鎮市民代表選舉案件：羈押3人、交保8人；村里長選舉案件：羈押4人，交保26人。

檢方表示，高樹梁姓村長候選人透過一對遠親夫妻買票，每票500元至2000元不等，3人涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，均向法院聲請羈押。梁姓候選人屏東地院羈押庭裁准羈押禁見，幫買票的遠親夫妻諭知3萬元交保。

另一名涉賄的枋山林姓村長候選人，11月下旬在其競選總部內交付15000元給沈姓樁腳，除以3千元代價向其買票，另要樁腳幫買票，涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，檢方聲請羈押。屏東地院羈押庭以其已具體陳述情節，無羈押必要，諭知5萬元交保。

屏檢強力掃賄，今晚將由檢察長陳盈錦與5位主任檢察官留署坐鎮，屏東縣轄內七個警分局各有檢察官進駐。圖為屏東地檢署外觀。記者魏斌／攝影
屏檢強力掃賄，今晚將由檢察長陳盈錦與5位主任檢察官留署坐鎮，屏東縣轄內七個警分局各有檢察官進駐。圖為屏東地檢署外觀。記者魏斌／攝影

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