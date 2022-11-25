高市里長候選人涉賄選 每票1000元或送高鐵車票
高雄地檢署在選前查賄選，昨天搜索鹽埕區里長候選人蔡姓男子的服務處，以及樁腳李姓男子的住處，傳喚蔡、李2人到案，查出里長候選人透過李，以每票1000元或送高鐵車票涉嫌賄選，檢方聲押後，今天法院裁定2人各5萬元交保。
雄檢主任檢察官董秀菁、檢察官謝昀哲接獲疑似賄選情資，指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市警鹽埕分局與刑警大隊蒐，昨天專案小組搜索鹽埕區蔡姓里長候選人的服務處和住處，並赴蔡的李姓樁腳住處搜索，傳喚蔡、李和4名選民到案說明。
據查，蔡姓里長候選人於11月中旬，透過李姓樁腳以每票1000元，或送里民及親友免費高鐵票，向里內有投票權的選民涉嫌買票，請求選民支持。檢方訊問後，認蔡姓、李涉嫌違反選罷法，向法院聲請羈押，今天法院訊問後，裁定2人各以5萬元交保。
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