快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

確診新冠肺炎無法投票…他提告想延長投票時間 結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

呂姓市民因確診無法投票，聲請定暫時狀態假處分請求延長投票時間，台北高等行政法院裁定駁回。記者黃仲裕／攝影
呂姓市民因確診無法投票，聲請定暫時狀態假處分請求延長投票時間，台北高等行政法院裁定駁回。記者黃仲裕／攝影

新竹市呂姓市民本月21日確診新冠肺炎，依規定得居家隔離至26日，確定無法在明天外出投票，他向法院聲請定暫時狀態假處分，請求中央選舉委員會、新竹市選舉委員會延長他的投票時間，台北高等行政法院今裁定駁回，可抗告。

呂身為新竹市長、市議員、里長選舉及18歲公民權複決案的投票權人，而中選會公告投票時間為明天（11月26日）上午8時至下午4時，但他21日確診罹患新冠肺炎，新竹市衛生局開立隔離通知書要求他21日至26日得居家隔離，因此無法在投票截止前完成投票，他聲請定暫時狀態假處分，請求延長他的投票時間至隔離結束後的隔天中午12時。

北高行指出，選舉投票日期、起止時間是中選會依職權決定的，不屬於選舉人或投票權人請求權事項，認為呂聲請「延長投票日期及起止時間」不是在爭執公法上法律關係，與法令要件不合。

北高行指出，因無從預測呂的病情發展、可能醫療天數、隔離結束時間，若依呂的聲請，將使投票日期繼續延長5日以上，使選舉結果處於不確定狀態，且呂也將在已有開票結果情況下投票，違反投票應平等、無記名的原則。

裁定指出，假如全國各投票所均因此延遲開票，也會使計票作業延宕，無法即時公開選舉結果，恐引發選舉公正性疑慮與不安，顯然違反重大公共利益。

北高行鑒於選舉投票日在即，如果准許呂的聲請，臨時變更投票時間、驟行訂定新的程序規定，將引起選民混淆，導致選舉程序紊亂，危害全國人民選舉的重大公共利益，綜合衡量比較後，裁定駁回呂的聲請。

2022大選 新竹市選舉 居家隔離 新冠肺炎 中選會

延伸閱讀

投票箱用紙箱遭疑作票 中選會澄清：2014年起就用紙箱

死刑犯也想投票！告中選會爭取18歲公民權複決公投 結果出爐

新竹市+339例 選委會提醒確診者不得外出投票

選前柯建銘向柯文哲高虹安道歉 高：要被道歉的是市民

相關新聞

汪小菲另闢戰場反告大S！微博發文曝擔保金額、幣別全搞錯了

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院已核發扣...

上班在幹嘛？因高虹安論文案嗆王浩宇 彰化大竹所警員下場出爐

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天說明論文抄襲案，卻遭桃園市前議員王浩宇質疑，卻被彰化警分局大竹派出所臉書反嗆，王浩宇質疑員...

網傳「張O哲賄選照」 南投市長候選人張嘉哲無端被影射

近日網路群組謠傳南投地方法院收受案件裁定告示「選罷法，張o哲，限制住居6萬交保」，企圖影射南投市長候選人張嘉哲涉犯選罷法...

死刑犯也想投票！告中選會爭取18歲公民權複決公投 結果出爐

死囚蕭仁俊、廖家麟等7名受刑人因在監服刑，無法參與18歲公民權修憲複決公投，向中央選舉委員會請求在監所設投開票所或戒護投...

確診新冠肺炎無法投票…他提告想延長投票時間 結果出爐

新竹市呂姓市民本月21日確診新冠肺炎，依規定得居家隔離至26日，確定無法在明天外出投票，他向法院聲請定暫時狀態假處分，請...

稱獲關鍵情資！民眾黨竹市議員按鈴控告林智堅市府涉圖利

民眾黨新竹市議員候選人、現任議員李國璋今天下午到新竹地檢署繳交新竹市政府涉嫌圖利相關資料，李國璋說，近期接獲吹哨者重要情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。