確診新冠肺炎無法投票…他提告想延長投票時間 結果出爐

呂姓市民因確診無法投票，聲請定暫時狀態假處分請求延長投票時間，台北高等行政法院裁定駁回。記者黃仲裕／攝影

新竹市呂姓市民本月21日確診新冠肺炎，依規定得居家隔離至26日，確定無法在明天外出投票，他向法院聲請定暫時狀態假處分，請求中央選舉委員會、新竹市選舉委員會延長他的投票時間，台北高等行政法院今裁定駁回，可抗告。

呂身為新竹市長、市議員、里長選舉及18歲公民權複決案的投票權人，而中選會公告投票時間為明天（11月26日）上午8時至下午4時，但他21日確診罹患新冠肺炎，新竹市衛生局開立隔離通知書要求他21日至26日得居家隔離，因此無法在投票截止前完成投票，他聲請定暫時狀態假處分，請求延長他的投票時間至隔離結束後的隔天中午12時。

北高行指出，選舉投票日期、起止時間是中選會依職權決定的，不屬於選舉人或投票權人請求權事項，認為呂聲請「延長投票日期及起止時間」不是在爭執公法上法律關係，與法令要件不合。

北高行指出，因無從預測呂的病情發展、可能醫療天數、隔離結束時間，若依呂的聲請，將使投票日期繼續延長5日以上，使選舉結果處於不確定狀態，且呂也將在已有開票結果情況下投票，違反投票應平等、無記名的原則。

裁定指出，假如全國各投票所均因此延遲開票，也會使計票作業延宕，無法即時公開選舉結果，恐引發選舉公正性疑慮與不安，顯然違反重大公共利益。

北高行鑒於選舉投票日在即，如果准許呂的聲請，臨時變更投票時間、驟行訂定新的程序規定，將引起選民混淆，導致選舉程序紊亂，危害全國人民選舉的重大公共利益，綜合衡量比較後，裁定駁回呂的聲請。