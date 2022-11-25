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要求醫師私賣管制安眠藥 病患偷錄影勒索判9月

中央社／ 南投縣25日電

張姓男子因睡眠障礙就醫，謊稱藥量不夠，要醫師私賣管制藥品，過程偷錄影，勒索醫師得手新台幣46萬6000元，醫師自首並報案，法院判張男合併應執行9月徒刑。全案可上訴。

根據南投地方法院判決，張姓男子2016年起因睡眠障礙等病症，持續在竹山鎮一家診所接受診治，期間由醫師多次開立具鎮靜安眠效果的處方用藥錠給張男使用，屬管制藥品，含第3級毒品氟硝西泮、俗稱FM2成分。

張男以藥量不敷每天需求為由，向醫師要求私購藥錠，醫師答應後，張男2020年某天以每顆20元私下向醫師購入，過程卻用手機偷錄影，再以舉報私賣管制藥品威脅醫師付錢買回影片，涉案醫師心生畏懼，協商後同意付46萬6000元，張男當面折斷手機表示影片不會外流，醫師立即付款。

張男為掩飾恐嚇取財行徑，還以醫療糾紛為由，與醫師簽署和解書，將這筆錢掩飾為醫療糾紛和解金。張男食髓知味，過沒幾天又傳訊息恐嚇這名醫師要求再給錢，甚至還去診所噴漆「不良醫生，私下賣藥，害人不淺」文字，要求這名醫師再付82萬元現金。

醫師無力再付款，決定去警局自首違反醫師法，同時報警遭勒索，張男去診所索討款項時被警方依現行犯逮捕，扣得不具殺傷力空氣手槍、電擊棒、道具子彈等證物，檢方起訴。醫師部分，另案偵辦中。

南投地方法院近日依恐嚇取財罪、恐嚇取財未遂罪，各判處有期徒刑6月、4月，合併應執行9月，可易科罰金。全案可上訴。

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