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汪小菲另闢戰場反告大S！微博發文曝擔保金額、幣別全搞錯了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院已核發扣押命令；如今，汪小菲已對大S提「債務人異議之訴」，並聲請停止強制執行，台北地方法院裁定汪小菲提供165萬元擔保金後，准許停止執行，可抗告。

大S主張汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，但汪小菲聲請停止執行指出，他沒有違反調解筆錄中的給付義務，大S不能對他強制執行給付生活費。

汪小菲主張，他已經依法提「債務人異議之訴」，請求法院在訴訟終結之前，暫時停止執行他的財產。

法院裁定指出，汪小菲確實已經提起債務人異議之訴，且強制執行程序也尚未終結，汪小菲聲請停止執行符合法律規定，應予以准許，審酌大S因停止執行可能受到的損害，裁定汪小菲應提供165萬元擔保金，才能停止執行。

汪小菲今在微博透露已收到法院裁定，法院同意他提供162.5萬元擔保金，就停止強制執行，且是以港幣計價，但根據法院裁定指出，擔保金額為165萬元，也非港幣而是新台幣，且裁定仍可抗告，尚未確定。

汪小菲另闢的「債務人異議之訴」，因訴訟標的為750萬元，台北地方法院也裁定他應繳交一審裁判費7萬5250元，若5日內仍未補繳，即會駁回訴訟。

大S（右）與汪小菲離婚後仍紛爭不斷。圖／摘自微博
大S（右）與汪小菲離婚後仍紛爭不斷。圖／摘自微博

汪小菲在微博發文。圖／取自微博
汪小菲在微博發文。圖／取自微博

汪小菲 大S 具俊曄

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