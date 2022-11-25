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上班在幹嘛？因高虹安論文案嗆王浩宇 彰化大竹所警員下場出爐
民眾黨新竹市長候選人高虹安今天說明論文抄襲案，卻遭桃園市前議員王浩宇質疑，卻被彰化警分局大竹派出所臉書反嗆，王浩宇質疑員警「上班在幹嘛？」彰化警分局王國峯說，是江姓員警未將公務帳號切換私人帳號，雖然發現後立即刪除，但分局仍對將他記過處分，派出所所長連帶記申誡一次。
彰化警分局長王國峯並在王浩宇臉書留言說明，他說，經查此一公務帳號未經授權同仁使用，是江姓警員未利換私人帳號而留言，此留言並非派出所及彰化分局立場，造成大家的困擾，深感抱歉。
王國峯說，彰化分局執行選務工作皆本於依法行政，行政中立原則，此次江姓警員疏失將予以記過處分，所長管理不周予以申誡處分，並加強教育訓練。
民眾黨新竹市長候選人高虹安今天在臉書公布母校美國辛辛那提大學回函，證明自己的博士論文沒有抄襲，但民進黨桃園市前議員王浩宇發文點出日期問題，指出資策會是在校方回函日期之後才提告侵權。
王浩宇卻被「彰化縣警察局彰化分局大竹派出所」嗆說： 「所以呢？25日才提告侵權很屌？大學的回函會因為你後來才提告突然論文就變成有抄襲侵權的問題？難怪被王世堅嗆爆哈哈哈哈」。王浩宇質疑員警「上班在幹嘛？」。
在彰化分局長王國峯在王浩宇臉書留言說明後，王浩宇也在臉書留言：「其實每個人都有政治立場，但是真的要保持行政中立」。
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