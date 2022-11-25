快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上班在幹嘛？因高虹安論文案嗆王浩宇 彰化大竹所警員下場出爐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警分局大竹派出所江姓警員針對桃園市前議員王浩宇質疑民眾黨新竹市長候選人高虹安論文抄襲案，在臉書用公務帳號反嗆。圖為示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
彰化警分局大竹派出所江姓警員針對桃園市前議員王浩宇質疑民眾黨新竹市長候選人高虹安論文抄襲案，在臉書用公務帳號反嗆。圖為示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天說明論文抄襲案，卻遭桃園市前議員王浩宇質疑，卻被彰化警分局大竹派出所臉書反嗆，王浩宇質疑員警「上班在幹嘛？」彰化警分局王國峯說，是江姓員警未將公務帳號切換私人帳號，雖然發現後立即刪除，但分局仍對將他記過處分，派出所所長連帶記申誡一次。

彰化警分局長王國峯並在王浩宇臉書留言說明，他說，經查此一公務帳號未經授權同仁使用，是江姓警員未利換私人帳號而留言，此留言並非派出所及彰化分局立場，造成大家的困擾，深感抱歉。

王國峯說，彰化分局執行選務工作皆本於依法行政，行政中立原則，此次江姓警員疏失將予以記過處分，所長管理不周予以申誡處分，並加強教育訓練。

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天在臉書公布母校美國辛辛那提大學回函，證明自己的博士論文沒有抄襲，但民進黨桃園市前議員王浩宇發文點出日期問題，指出資策會是在校方回函日期之後才提告侵權。

王浩宇卻被「彰化縣警察局彰化分局大竹派出所」嗆說： 「所以呢？25日才提告侵權很屌？大學的回函會因為你後來才提告突然論文就變成有抄襲侵權的問題？難怪被王世堅嗆爆哈哈哈哈」。王浩宇質疑員警「上班在幹嘛？」。

在彰化分局長王國峯在王浩宇臉書留言說明後，王浩宇也在臉書留言：「其實每個人都有政治立場，但是真的要保持行政中立」。

彰化警分局大竹派出所江姓警員針對桃園市前議員王浩宇質疑民眾黨新竹市長候選人高虹安論文抄襲案，在臉書用公務帳號反嗆。圖／取自王浩宇臉書
彰化警分局大竹派出所江姓警員針對桃園市前議員王浩宇質疑民眾黨新竹市長候選人高虹安論文抄襲案，在臉書用公務帳號反嗆。圖／取自王浩宇臉書
彰化警分局大竹派出所江姓警員針對桃園市前議員王浩宇質疑民眾黨新竹市長候選人高虹安論文抄襲案，在公務臉書反嗆一事，彰化分局長王國峯在王浩宇臉書留言說明。圖／取自王浩宇臉書
彰化警分局大竹派出所江姓警員針對桃園市前議員王浩宇質疑民眾黨新竹市長候選人高虹安論文抄襲案，在公務臉書反嗆一事，彰化分局長王國峯在王浩宇臉書留言說明。圖／取自王浩宇臉書

王浩宇 高虹安 2022大選 新竹市選舉

延伸閱讀

選前最後一天 藍綠彰化縣長候選人鎖定彰化、鹿港攻防

彰化102萬多人可投票 1082個投開票所創新高

低檔進場 善用平台優惠

影／被放話選情超穩 王世堅嗆派系側翼夠了：用配票單糟蹋我

相關新聞

汪小菲另闢戰場反告大S！微博發文曝擔保金額、幣別全搞錯了

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院已核發扣...

上班在幹嘛？因高虹安論文案嗆王浩宇 彰化大竹所警員下場出爐

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天說明論文抄襲案，卻遭桃園市前議員王浩宇質疑，卻被彰化警分局大竹派出所臉書反嗆，王浩宇質疑員...

網傳「張O哲賄選照」 南投市長候選人張嘉哲無端被影射

近日網路群組謠傳南投地方法院收受案件裁定告示「選罷法，張o哲，限制住居6萬交保」，企圖影射南投市長候選人張嘉哲涉犯選罷法...

死刑犯也想投票！告中選會爭取18歲公民權複決公投 結果出爐

死囚蕭仁俊、廖家麟等7名受刑人因在監服刑，無法參與18歲公民權修憲複決公投，向中央選舉委員會請求在監所設投開票所或戒護投...

稱獲關鍵情資！民眾黨竹市議員按鈴控告林智堅市府涉圖利

民眾黨新竹市議員候選人、現任議員李國璋今天下午到新竹地檢署繳交新竹市政府涉嫌圖利相關資料，李國璋說，近期接獲吹哨者重要情...

金門查獲1起向議員兜售選票案 2被告各3萬交保候傳

金門地檢署繼前日查獲現金賄選案件後，昨日又收網查獲一件疑向議員兜售選票案，被告洪姓與花姓2人涉嫌蒐集有意賣票之投票權人名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。