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網傳「張O哲賄選照」 南投市長候選人張嘉哲無端被影射
近日網路群組謠傳南投地方法院收受案件裁定告示「選罷法，張o哲，限制住居6萬交保」，企圖影射南投市長候選人張嘉哲涉犯選罷法，讓張嘉哲將保全證據，對於散播並傳送假訊息者，採取法律行動。南投地檢署也澄清，這名被告是賄選案樁腳並非張嘉哲，提醒民眾勿隨意轉發不實訊息，以免觸法。
張嘉哲說，這張照片這幾天在地方網路群組傳播，照片為南投地方法院案件裁定告示，「11月22日，張o哲，限制住居6萬交保」照片，企圖影射該名被告為張嘉哲。為避免不知情民眾遭誤導，張嘉哲聲明澄清，告示上之「張o哲」並非他本人，而是其他案件之被告，請民眾勿以訛傳訛，遭有心人士誤導。
對於有心人士未經查證散佈不實之假消息，已經嚴重影響張嘉哲名譽及選情，他已保全證據交律師團隊處理，請民眾勿轉傳相關內容，避免涉犯選罷法。
南投地檢署主任檢察官李俊毅說，這名張姓被告是為某候選人賄選的樁腳，並非南投市長候選人張嘉哲。今年選舉查察，「假訊息」也是查察重點，個案由警察、調查機關依專業和時效性展開調查，也提醒民眾勿轉傳網路錯誤或不實資訊，以免觸法。
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