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嘉義地檢查賄行動 多名樁腳涉賄交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

已來到選舉關鍵時刻，嘉義地檢署查賄行動持續不斷，查獲多名候選人樁腳涉嫌現金買票，經傳喚、訊問後交保，到案選民請回。有縣議員、鄉代、鄉長候選人樁腳9人及1名幹部交保，1名樁腳聲押被法院駁回釋放。

嘉義地檢署表示，檢察官邱朝智指揮嘉義警方及移民署嘉義縣專勤隊，偵辦嘉義縣新港鄉某鄉民代表候選人林姓幹部、林姓樁腳涉嫌於今年11月間，以每票5百元現金賄選，經訊問後，2人涉犯選罷法，各交保3萬元、1萬元，到案選民4人請回。

檢察官賴韻羽指揮嘉義警方及移民署嘉義縣專勤隊，偵辦嘉義縣第二選區某議員候選人的2名林姓及盧姓樁腳等人，涉嫌以每票1千元交付選民尋求支持該議員候選人，經訊問後，各以2萬元、1萬元不等交保，到案選民7人請回。

檢察官周欣潔指揮嘉義縣調查站、航業處高雄調查站及嘉義縣警方，偵辦嘉義縣第一選區某議員候選人、鹿草鄉某鄉長候選人的3名林姓及鄭姓、周姓樁腳等人，涉嫌以鄉長、議員候選人每票各1千元現金買票案，搜索、傳喚、訊問後，認為5人共同涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，各以5萬元、2萬元、1萬元不等交保，到案選民8人均請回。

檢察官陳靜慧指揮嘉義縣竹崎分局，偵辦嘉義縣梅山鄉某鄉代候選人的郭陳姓樁腳涉嫌以每票1千元交付選民現金買票案，經訊問後，涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，經法院訊問後駁回並釋放，到案選民3人請回。

嘉義地檢署查賄行動持續不斷，查獲多名候選人樁腳涉嫌現金買票，經訊問後交保。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署查賄行動持續不斷，查獲多名候選人樁腳涉嫌現金買票，經訊問後交保。記者李宗祐／攝影

樁腳 賄選 2022大選 嘉義縣選舉

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