投開票日檢察官進駐警分局 士檢：堅守查賄工作到最後

地方公職人員選舉明登場，士林地檢署除每日派檢察官到各警所查察，掌握查賄情資，明投開票日也將派檢察官進駐各分局、派出所，掌握最新選舉動向，即時指揮查賄制暴及妨害投開票等刑事不法案件偵辦，持續呼籲民眾勇於檢舉不法，共同守護民眾價值。

士林地檢署表示，因應地方公職人員選舉，今年11月起每日皆派出檢察官，前往經評估為賄選熱區的派出所查察，與各警察機關保持密切聯繫，掌握情資積極偵辦；明天投開票日，士林地檢署檢察官也將進駐各分局、派出所，掌握選舉動向，即時指揮辦案。

士林地檢署檢察長繆卓然呼籲，投票所30公尺內外，不論直接或間接，若有妨害、擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使投票權，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，可能涉嫌妨害或擾亂投票罪，檢警將依法究辦。

同時呼籲，候選人及樁腳切勿心存僥倖、以身試法，檢方秉持「有聞必查、有據必辦」原則，堅守查賄工作至最後一刻，仍希望民眾勇於檢舉不法，共同守護民主價值。

賄選檢舉方式： 專線電話：0800-024-099、（02）2838-9080 傳真號碼：（02）2835-3512 電子信箱：slcn@mail.moj.gov.tw 檢舉信箱：台北郵政 105-102 號信箱