死刑犯也想投票！告中選會爭取18歲公民權複決公投 結果出爐

死囚蕭仁俊、廖家麟等7名受刑人因在監服刑，無法參與18歲公民權修憲複決公投，向中央選舉委員會請求在監所設投開票所或戒護投票被否決，7人向法院聲請定暫行狀態假處分，台北高等行政法院裁定駁回，可抗告。

蕭仁俊等7名受刑人均已年滿20歲，其中5人設籍在台北分監、台北監獄等矯正機關逾6個月，另2人則設籍在新北市，但皆因服刑行動自由受限，不能戶籍所在地的投票所投票。

7人向中選會請求在監所設立投開票所，或戒護他們去投票，讓他們明天能行使複決權，卻被中選會拒絕，7人認為投票日在即，若無法行使複決權，對他們有重大損害與急迫危險，聲請定暫時狀態假處分。

北高行指出，受刑人人身自由雖被限制在監獄中，但未因此被憲法放逐成為不受基本權保障的「棄民」或「化外之民」，受刑人只是穿囚服的國民，因此受刑人除人身自由受限外，若欲加以限制其他憲法保障的基本權利，仍需符合正當目的，手段也需合乎比例性。

北高行認為，蕭仁俊等人要求在監所設置投開票所，或暫時准予戒護投票，但投開票所設置及管理屬於各縣市選舉委員會負責的事項，中選會只負責指揮監督，並非義務機關，因此7人無法以中選會為相對人，聲請定暫時狀態假處分。