快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

死刑犯也想投票！告中選會爭取18歲公民權複決公投 結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

死囚蕭仁俊、廖家麟等7名受刑人因在監服刑，無法參與18歲公民權修憲複決公投，向中央選舉委員會請求在監所設投開票所或戒護投票被否決，7人向法院聲請定暫行狀態假處分，台北高等行政法院裁定駁回，可抗告。

蕭仁俊等7名受刑人均已年滿20歲，其中5人設籍在台北分監、台北監獄等矯正機關逾6個月，另2人則設籍在新北市，但皆因服刑行動自由受限，不能戶籍所在地的投票所投票。

7人向中選會請求在監所設立投開票所，或戒護他們去投票，讓他們明天能行使複決權，卻被中選會拒絕，7人認為投票日在即，若無法行使複決權，對他們有重大損害與急迫危險，聲請定暫時狀態假處分。

北高行指出，受刑人人身自由雖被限制在監獄中，但未因此被憲法放逐成為不受基本權保障的「棄民」或「化外之民」，受刑人只是穿囚服的國民，因此受刑人除人身自由受限外，若欲加以限制其他憲法保障的基本權利，仍需符合正當目的，手段也需合乎比例性。

北高行認為，蕭仁俊等人要求在監所設置投開票所，或暫時准予戒護投票，但投開票所設置及管理屬於各縣市選舉委員會負責的事項，中選會只負責指揮監督，並非義務機關，因此7人無法以中選會為相對人，聲請定暫時狀態假處分。

蕭仁俊。圖／聯合報系資料照片
蕭仁俊。圖／聯合報系資料照片

受刑人 投票 中選會 死囚 公投 2022大選

延伸閱讀

韓國瑜發影片喊挺年輕：支持18歲公民權

確診者不能投票台權會提行政訴訟 李進勇回應了

影／史上首次修憲複決 韓國瑜拍影片挺學生團體：我支持18歲公民權

彰化102萬多人可投票 1082個投開票所創新高

相關新聞

汪小菲另闢戰場反告大S！微博發文曝擔保金額、幣別全搞錯了

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院已核發扣...

上班在幹嘛？因高虹安論文案嗆王浩宇 彰化大竹所警員下場出爐

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天說明論文抄襲案，卻遭桃園市前議員王浩宇質疑，卻被彰化警分局大竹派出所臉書反嗆，王浩宇質疑員...

網傳「張O哲賄選照」 南投市長候選人張嘉哲無端被影射

近日網路群組謠傳南投地方法院收受案件裁定告示「選罷法，張o哲，限制住居6萬交保」，企圖影射南投市長候選人張嘉哲涉犯選罷法...

死刑犯也想投票！告中選會爭取18歲公民權複決公投 結果出爐

死囚蕭仁俊、廖家麟等7名受刑人因在監服刑，無法參與18歲公民權修憲複決公投，向中央選舉委員會請求在監所設投開票所或戒護投...

確診新冠肺炎無法投票…他提告想延長投票時間 結果出爐

新竹市呂姓市民本月21日確診新冠肺炎，依規定得居家隔離至26日，確定無法在明天外出投票，他向法院聲請定暫時狀態假處分，請...

稱獲關鍵情資！民眾黨竹市議員按鈴控告林智堅市府涉圖利

民眾黨新竹市議員候選人、現任議員李國璋今天下午到新竹地檢署繳交新竹市政府涉嫌圖利相關資料，李國璋說，近期接獲吹哨者重要情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。