稱獲關鍵情資！民眾黨竹市議員按鈴控告林智堅市府涉圖利

民眾黨新竹市議員候選人、現任議員李國璋今天下午到新竹地檢署繳交新竹市政府涉嫌圖利相關資料，李國璋說，近期接獲吹哨者重要情資，他認為有交付檢調深入徹查的必要，因此代替吹哨者赴新竹地檢署交付相關資料，內容包含吹哨者檢舉函、會議資料、錄音檔等，期待檢調深入徹查，毋枉毋縱，使真相盡早大白。

李國璋表示，今天來提告主要是前市長林智堅和市府團隊疑似在新竹馬偕兒童醫院案有圖利嫌疑，在前兩天他收到熱心的吹哨者，秘密提供關鍵的影音、文字紀錄，希望可以彌補當初搜集相關證據不足的一塊，完整交給檢察官，能發揮司法正義的精神，查清新竹馬偕醫院的相關疑雲，也還給民眾乾淨的政治空間。

根據李國璋提供吹哨者的檢舉信，內文提到7點質疑，包含兒童醫院容積率從250%提升到450%，廠商得標後提升容積率，質疑都市計畫變更是為了建設兒童醫院增進市民福祉或是圖利財團？

李國璋再次聲明，新竹市長候選人、立委高虹安對這件事情，知道部分和一般民眾一樣，今天到地檢是他本人做的決定，而且他再次強調，民進黨新竹市長候選人沈慧虹不要再抹黑，不管是說高虹安、李國璋反對馬偕兒童醫院，都是子虛烏有的指控。

他在兩屆議員選舉前，是唯一明確提出他贊成馬偕兒童醫院興建，且要求以BOT的方式來蓋的候選人，既然當初自己都已經說出來了，怎麼可能會有反對聲音，希望相關候選人不要再抹黑。