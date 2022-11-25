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台中議員候選人贊助義警出遊涉賄 檢2日火速偵結求重刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市第二選區市議員候選人紀金豐涉嫌以補助清水分局義警分隊2萬元做自強活動旅遊經費，紀還上遊覽車向出遊民眾尋求支持，持續在分隊LINE群組內傳競選文宣，台中地檢署接獲情資23日發動搜索後，2日內就火速偵結，痛批紀犯後飾詞狡賴，今依違反選罷法起訴他，建請法院從重量刑。

檢方起訴指出，紀金豐（65歲）2020年底就規畫參選市議員，由於陳姓分隊長今年秋季舉辦自強活動一日遊欠缺經費，陳轉向紀尋求贊助獲他同意出資2萬元。

後來陳就在8月20日自強活動一日遊遊覽車上，當場對參與旅遊的分隊成員、親屬公開宣稱「本次旅遊紀金豐有贊助2萬元，紀年底要選議員，請大家多多支持」，紀同時也致詞說「本人要選議員，請各位支持」。

檢方也查出，紀8月24日至11月13日，也在該義警分隊LINE群組中張貼個人競選看板照片、新聞連結及造勢活動訊息，紀10月23日起也在群組張貼造勢大會訊息邀請隊員出席，並宣傳「紀金豐當選」等語。

檢警11月23日持搜索票到紀住處，當場查扣手機等證物；檢方訊時，紀金豐堅詞否認犯行，辯稱自己沒有贊助義警分隊自強活動經費，只有出遊當天在遊覽車上致詞尋求支持，以及後來在群組張貼競選照片、影片，自己除2021年擔任分隊顧問繳過1萬元，過去未曾贊助或捐贈分隊。

陳姓分隊長則坦承犯行，表示自己有尋求紀以顧問名義贊助，當時由紀拿2萬元交給另名吳姓副隊長，出遊當天紀也有參加，他也有說紀贊助旅遊經費請大家多支持等語。

檢方並傳訊分隊多名幹部、成員，有人表示收到紀贊助2萬元後有在LINE群組註記，也知道錢的來源，另參加隊員也都表示，在遊覽車上有聽到紀拜託大家支持，並發送口罩、香蕉等。 

檢方今偵結，依違反公職人員選舉罷免法第102條第1項第1款對於該選舉區內之團體，假借捐助名義之投票行賄罪起訴紀金豐、陳姓分隊長。

檢方也說，紀金豐身為市議員候選人，當知公職人員選舉直接反映該選區選民意志，也是選風清廉與否指標，卻為圖當選以行賄的低劣手段，且偵查期間仍飾詞狡賴，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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