金門查獲1起向議員兜售選票案 2被告各3萬交保候傳

金門地檢署繼前日查獲現金賄選案件後，昨日又收網查獲一件疑向議員兜售選票案，被告洪姓與花姓2人涉嫌蒐集有意賣票之投票權人名單，向第一選區某議員候選人兜售，涉犯選罷法99條第2項預備投票行賄罪，各以新台幣3萬元交保候傳。

金門地檢署主任檢察官劉建志今天表示，昨天指揮金門縣警察局金湖分局等單位，執行搜索、約詢等偵查作為，經檢察官陸續複訊案件關係人後，認被告洪姓、花姓二人涉嫌蒐集有意賣票之投票權人名單，藉以向本縣第一選區某議員候選人進行兜售，涉犯選罷法99條第2項預備投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，交保候傳。

坊間傳言，洪男與花女與第一選區的老議員是牌友，3人是透過打牌認識，後來某議員認為此次第一選區選情緊張，於是請洪男幫忙張羅選票，洪男與花女在詢問親友後，搜整了將近30人名單上繳，警方跟監數月後，於昨天才收網逮人。

到底是議員交辦蒐集名單？兜售名單？還是被中間人吞掉 ？底下的人有沒拿到錢等，目前傳言有多個版本，但檢警都相當低調，不願對外說明；據了解，警方在搜索洪、花等4人住所時，有掌握到一些事證，包括兩人的手機LINE通聯跟通話對話內容「全都露」，都清楚說明犯罪情事。

劉建志表示，洪、花兩人的名單約有30人，據了解，一票兜售5千元，是否有加成，不得而知，檢方也正在向上追查中。

劉建志指出，針對本次公職人員選舉，就各類型違反選罷法案件，該署迄今執行已多波搜索、約詢、拘提、複訊等偵查作為，並針對其中犯罪情節重大者，聲請羈押5人、命具保候傳8人，金門地檢署在此強力呼籲候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法。