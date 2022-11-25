沒收新制釋憲案 憲法法庭12月2日宣判

味全公司等認為刑法沒收規定有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今年7月間言詞辯論，憲法法庭今天公告，訂於12月2日下午3時於憲法法庭宣示判決。

沒收新制於民國105年7月1日施行。味全公司因油品案，智慧財產法院於106年4月27日認定前味全公司董事長魏應充對98配方調合油部分構成詐欺等罪，判處2年徒刑定讞，另宣告沒收味全公司犯罪所得新台幣3292萬8820元。

味全公司主張，油品案一審判決為105年3月間，沒收新制還沒施行，沒有宣告沒收，因此可見智財法院的判決，就新法沒收效力有回溯，明顯已牴觸憲法之禁止法律溯及既往原則等，不當侵害味全公司的財產權，有違憲疑慮，聲請釋憲。

憲法法庭於7月19日進行言詞辯論，依憲法訴訟法規定，裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示，不過，因10月間另有案件併入，憲法法庭日前公告延期，並於今天公告訂於於12月2日下午3時宣示判決。