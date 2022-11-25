雲林議員候選人簡慈坊 選前最後1天控告有人栽贓賄選

雲林縣第2選區縣議員候選人簡慈坊今天在競選人員陪同下，到雲林地檢署按鈴控告陳姓選民栽贓意圖使人不當選，並表示指她和蔡姓前村長根本不認識陳姓選民。此外，被雲林地檢署以20萬元交保的蔡姓前村長也公開發誓絕無買票，願與陳對質。

雲林地檢署本月23日通知雲林縣斗南鎮簡姓議員候選人的蔡姓樁腳及選民共10人到案說明，同時查扣自動繳回的買票賄款2000 元。蔡姓樁腳被諭令20萬元具保候傳。

縣議員候選人簡慈坊今天中午在競選人員陪同下到雲林地檢署按鈴控告陳姓婦女選民違反選罷法，意圖栽贓使人不當選，簡慈坊指出，她根本不認識這名陳姓婦女，只曾經請前村長蔡國和帶路到村子挨家挨戶拜票，沒想到竟遭人利用村民來誣陷栽贓，意圖使她不當選。

簡慈坊表示，難道要一場乾淨的選舉很難嗎？前村長蔡國和從來沒有做的事，有人竟用誣陷方式，利用村民的不實言論栽贓，令人痛心。