快訊

T1聯盟／為霍華德助拳 雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

幸運兒只花125元就中獎！ 萊爾富這門市開出千萬發票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大聲說出「我爸爸跟我前女友上床」的事實 父親提告 兒子判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

洪姓男子到財政部國有財產署北區分署辦業務，與到場的父親意見相左，在大庭廣眾下大聲爆料「我爸爸跟我前女友上床」，洪辯，他不是在罵父親，台北地院認為，洪誹謗意圖明確，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

2022年1月21日上午11時，洪在北區分署代理胞弟辦理國有基地租約變更出租人事務，因與父親的意見不同，父子吵起來。

北區政風室主任劉昭男知道後，到場排解，將父子兩人引導到民眾接待區，洪明知在場的有劉與父親外，父親的姪子、塗姓鄰居母子2人也在，卻對著大家說「我爸爸跟我前女友上床」，洪父報警提告，檢方起訴洪。

法院審理，洪否認誹謗，「我只是跟政風室主任劉昭男講話」，辯護人說，洪純粹是在回應政風室主任的詢問，沒有以貶損父親名譽為目的，辯護人甚至說，「洪說的言論是事實，且事涉公益」，應無罪。

法官認審理為，案發地點是公共場所，父子在櫃檯爭執時，有民眾經過、觀望，案發現場有特定多數人，當劉詢問父子爭執的原因時，洪卻說出與辦業務無關的言論，音量也不低，有誹謗故意。

判決指出，洪無視父子親情，不思謹慎行事，傳述足以貶抑父親名譽的言論，致父親人格評價受損，難以寬貸，審酌洪父「希望法院從重量刑」的意見，依法判刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

延伸閱讀

八八會館還在燒 北檢要查郭哲敏行賄警務人員

影／選前最後衝刺！蔡其昌今偕妻首度合體幸福洋溢

影／夫妻今合體直搗盧秀燕「押地」較勁？蔡其昌回應了

藍綠白齊控林為洲提案為毒販脫罪減刑 林提告4人涉誹謗

相關新聞

橋檢選前第二波起訴！候選人夫妻檔送300元柚子涉賄選

投票日倒數，高雄橋頭地檢署加緊查賄，日前查出梓官區某里長候選人與丈夫，藉發送市值約300元的柚子向選民要求投票支持，涉違...

黑函案峰迴路轉！林為洲撤告彭勝業 加告林冠年偽造文書

國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲昨天大動作召開記者會，稱遭不實文宣抹黑他在立院提案為運輸種子毒販脫罪減刑，並提告林冠年等...

設圍籬害擎天崗水牛集體餓死？陽管處挨罰7.5萬打官司結果翻轉

陽明山擎天崗水牛群前年底異常大量死亡，經查死因是長期營養獲取不足，台北市動物保護處認為水牛死亡與陽明山國家公園管理處設置...

屏東恆春議員候選人被約談 該陣營怒指是對手誣陷買票

屏東第6選區（恆春半島4鄉鎮）縣議員選舉7搶3，有6人非現任議員，戰況陷入膠著，屏東地檢署接獲檢舉買票賄選情資，陸續在恆...

蘇澳鎮民代表候選人2樁腳 涉現金賄選各3萬元交保

選舉日明天登場，宜蘭縣蘇澳鎮第3選區某鎮民代表候選人2名樁腳，涉嫌以每票1000元現金賄選，宜蘭地檢署昨通知到案，複訊後...

金門查獲1起向議員兜售選票案 2被告各3萬交保候傳

金門地檢署繼前日查獲現金賄選案件後，昨日又收網查獲一件疑向議員兜售選票案，被告洪姓與花姓2人涉嫌蒐集有意賣票之投票權人名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。