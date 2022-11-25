大聲說出「我爸爸跟我前女友上床」的事實 父親提告 兒子判刑

洪姓男子到財政部國有財產署北區分署辦業務，與到場的父親意見相左，在大庭廣眾下大聲爆料「我爸爸跟我前女友上床」，洪辯，他不是在罵父親，台北地院認為，洪誹謗意圖明確，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

2022年1月21日上午11時，洪在北區分署代理胞弟辦理國有基地租約變更出租人事務，因與父親的意見不同，父子吵起來。

北區政風室主任劉昭男知道後，到場排解，將父子兩人引導到民眾接待區，洪明知在場的有劉與父親外，父親的姪子、塗姓鄰居母子2人也在，卻對著大家說「我爸爸跟我前女友上床」，洪父報警提告，檢方起訴洪。

法院審理，洪否認誹謗，「我只是跟政風室主任劉昭男講話」，辯護人說，洪純粹是在回應政風室主任的詢問，沒有以貶損父親名譽為目的，辯護人甚至說，「洪說的言論是事實，且事涉公益」，應無罪。

法官認審理為，案發地點是公共場所，父子在櫃檯爭執時，有民眾經過、觀望，案發現場有特定多數人，當劉詢問父子爭執的原因時，洪卻說出與辦業務無關的言論，音量也不低，有誹謗故意。